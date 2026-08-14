Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου: Με άνεση στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής - Στον τελικό του ακοντισμού η Τζένκο

Ένα άλμα, σε ύψος που σπάνια επιλέγει στους αγώνες του, ήταν αρκετό στον Εμμανουήλ Καραλή για να περάσει από την υποχρεωτική διαδικασία του προκριματικού το μεσημέρι της Παρασκευής στο Alexander Stadium.

Ο κάτοχος του αργυρού μεταλλίου από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης, μπήκε στον αγώνα στα 5.60, και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση. Στη συνέχεια περίμενε την εξέλιξη και στα δύο γκρουπ – ιδιαίτερα το δεύτερο όπου μετείχαν οι άλτες με τις χαμηλότερες φετινές επιδόσεις – για να δει αν θα χρειαστεί να μπει και στο επόμενο ύψος, τα 5.70.

Εν τέλει τα 5.60 πέρασαν μόλις έντεκα επικοντιστές (οι οχτώ από το γκρουπ του Καραλή), αλλά ο προκριματικός δεν ολοκληρώθηκε. Κι αυτό γιατί ο Ολλανδός Μένο Φλόον, συγκάτοχος του τίτλου του πρωταθλητή Ευρώπης στον κλειστό στίβο μαζί με τον Καραλή, αφού έριξε μια φορά τα 5.45, αισθάνθηκε ενοχλήσεις και επέλεξε να αφήσει τα 5.60, προφανώς εκτιμώντας λάθος την εξέλιξη του προκριματικού.

Έτσι, ο πήχης ανέβηκε μόνο γι’ αυτόν στα 5.70, αλλά δοκιμάζοντας να τρέξει τη φόρα του για το δεύτερο άλμα του, εγκατέλειψε την προσπάθεια και ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τους έντεκα που πέρασαν τα 5.60 και άλλους τρεις με 5.45 και καθαρή κάρτα. Συνολικά 14 θα λάβουν, δηλαδή, μέρος στον τελικό της Κυριακής (21:30).



Εκτός συνέχειας πλην του Φλόον, έμειναν επίσης ο Τούρκος Ερσού Σασμά και ο Γάλλος Τιμπό Κολέ.





Ο Γιάννης Ρίζος δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Σε μια χρονιά που ταλαιπωρήθηκε από πόνους στο ισχίο και απώλεσε αρκετές προπονήσεις, χάνοντας ταυτόχρονα και τον αγωνιστικό του ρυθμό, επέλεξε να ξεκινήσει από το αρχικό ύψος, τα 5.25.

Με την πρώτη του προσπάθεια έριξε τον πήχη, ενώ στις άλλες δύο δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τα άλματά του και αποχαιρέτισε άδοξα τον προκριματικό χωρίς να γράψει έγκυρο άλμα.

Ξεπέρασε το φετινό εαυτό της η Τζένγκο, 59.82 και πέρασε στον τελικό του ακοντισμού







Με μια πρώτη βολή, που όμοιά της δεν έχει ρίξει φέτος, η Ελίνα Τζένγκο πλασαρίστηκε ψηλά, στην έκτη θέση του προκριματικού του ακοντισμού, και προκρίθηκε σε τρίτο διαδοχικό τελικό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχοντας μάλιστα ποσοστό επιτυχίας 100%. Ο τελικός στο Μπέρμιγχαμ έχει οριστεί την Κυριακή στις 21:55.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ,. πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022, μπήκε αποφασισμένη στον αγωνιστικό χώρο του Alexander Stadium και έστειλε το ακόντιο στα 59.82 για να διαλύσει το φετινό, διόλου αντιπροσωπευτικό για τις τεράστιες δυνατότητές της, ρεκόρ της, που ήταν 58.37.





Στη δεύτερη και στην τρίτη βολή της έχασε τον ωραίο ρυθμό της πρώτης προσπάθειας. Μάλιστα, στη δεύτερη, βλέποντας ότι το ακόντιο προσγειώθηκε κάτω από τα 55 μέτρα, την έβγαλε άκυρη, ενώ η τρίτη βολή της μετρήθηκε 55.56.

Η δωδεκάδα έκλεισε αρκετά χαμηλά, στα 56.90, ενώ η Ελβετίδα Λεόνι Χούγκλι ήταν ο μοναδική που πέρασε το όριο των 61 μέτρων με εθνικό ρεκόρ, 62.33.