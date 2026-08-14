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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ: Προσφέρει 100.000 δολάρια στον Ντένις Ρόντμαν για… μαθήματα ριμπάουντ!

Ντένις Ρόντμαν
clock 14:43 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, έκανε μια ιδιαίτερα πρωτότυπη πρόταση στον θρύλο του NBA, Ντένις Ρόντμαν. Μέσω επιστολής, τον προσκάλεσε στο Τελ Αβίβ προκειμένου να διδάξει στους παίκτες της ομάδας την τέχνη των ριμπάουντ.

Η πρόταση περιλαμβάνει 100.000 δολάρια, ταξίδια business class και διαμονή, ενώ ο Ρόντμαν θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει και τη νυχτερινή ζωή της πόλης με VIP πρόσβαση.

Ο Γιανάι τόνισε πως, παρά τις επενδύσεις της ομάδας, υπάρχει ένας τομέας που χρειάζεται ακόμη βελτίωση: τα ριμπάουντ, γι’ αυτό και απευθύνθηκε στον άνθρωπο που τα έκανε… επιστήμη

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Nba ντένις ρόντμαν
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