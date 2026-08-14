Δήμος Μαλεβιζίου: Ξεκινά η κατάθεση Voucher για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

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Την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 ξεκινά η διαδικασία κατάθεσης των Voucher για συμμετοχή βρεφών-νηπίων-παιδιών στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Μαλεβιζίου σχολικής περιόδου 2026-2027 .

Οι δικαιούχοι Voucher μπορούν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση, αμέσως μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων για τη χορήγηση των Voucher, στον Δ.Μαλεβιζίου.

Συγκεκριμένα για τους Βρεφονηπιακούς/Παιδικούς Σταθμούς:

Οι δικαιούχοι Voucher (με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ), έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά από Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 και ώρα 08.00(πρωί) έως και Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59 (βράδυ), το Voucher δηλώνοντας Βρεφονηπιακούς/Παιδικούς Σταθμούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα στη διεύθυνση: aitisi.malevizi.gov.gr επιλέγοντας το πεδίο “Νέα Αίτηση”. ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 2026-2027

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Σημαντική σημείωση: Θα πρέπει να αναρτήσετε (upload):

Το έγγραφο με τίτλο ΑΞΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Voucher) μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων και το έντυπο μορίων.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Το ατομικό δελτίο υγείας του παιδιού &φωτοτυπία τα εμβόλια

Τα δικαιολογητικά 2 και 3 θα πρέπει να ανέβουν στην πλατφόρμα μέχρι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59 (βράδυ),

Για τα ΚΔΑΠ ΓΑΖΙΟΥ και ΤΥΛΙΣΟΥ

Οι δικαιούχοι Voucher (με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ) έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά το έγγραφο με τίτλο ΑΞΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Voucher) και το έντυπο μορίων από Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ώρα 08.00(πρωί)και να δηλώσουν το ΚΔΑΠ προτίμησης τους.

Για τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ:

Οι δικαιούχοι Voucher (με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ) έχουν την δυνατότητα να το καταθέσουν ηλεκτρονικά από ΤΡΙΤΗ 18 Αυγούστου 2026 και ώρα 08.00(πρωί) έως και Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59 (βράδυ),στο https://aitisi.malevizi.gov.gr το έγγραφο με τίτλο ΑΞΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Voucher) και το έντυπο μορίων ή να αποσταλούν στο: [email protected] για τους ωφελούμενους που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι το έτος 2025 – 2026 στη δομή.

Η Καταχώρηση του Voucher για τις δομές του Δήμου ΔΕΝ δεσμεύει την χρήση του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς/ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠΑμεΑ.

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει βάσει ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.

Η δέσμευση του Voucher γίνεται μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Με ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΤΡΟΦΕΙΑ) θα καλυφτούν από την δυναμικότητα του εκάστοτε παρακάτω σταθμού .

1, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ (ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ) ΣΤΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΉΜΑ 5 θέσεις και στο ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 20 ΘΕΣΕΙΣ

2,ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΉΜΑ 5 θέσεις και στο ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 20 ΘΕΣΕΙΣ

3, ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓ,ΜΑΡΙΝΑ 10 θέσεις

4.ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 10 θέσεις

Τα αποτελέσματα των τροφείων θα ανακοινωθούν ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του Σεπτεμβρίου 2026 στην ιστοσελίδα: https:// aitisi.malevizi.gov.gr

Οι δομές του Δ,ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ είναι:

Βρεφονηπιακός Πολύδροσου (Εργατικές Κατοικίες): 2810 823656

Εμμανουήλ Ξάνθου & Εθνικής Αντιστάσεως 71, Πολύδροσο Γαζίου

Βρεφονηπιακός Γαζίου (Αμμουδάρα) 2810 371076

Λ. Ανδρέα Παπανδρέου 132, Αμμουδάρα Γαζίου

Παιδικός Αγίας Μαρίνας 2810310220

Κων. Μητσοτάκη 38, Αμμουδάρα Γαζίου

Βρεφονηπιακός Αγίας Πελαγίας 2810 812110

Παιδικός Κρουσώνα 2810 711227

Παιδικός Τυλίσσου 2810 831130

ΚΔΑΠ ΓΑΖΙΟΥΑ’ & Β’ 2810 311191

Εμμανουήλ Ξάνθου & Εθνικής Αντιστάσεως 71, Πολύδροσο Γαζίου

ΚΔΑΠ ΤΥΛΙΣΟΥ 2810 831130

ΚΔΑΠμεΑ Α ΒΑΡΔΙΑ (πρωϊνή) 2810 824572

ΚΔΑΠμεΑ Β’ ΒΑΡΔΙΑ (απογευματινή) 2810 824572

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

ΓιαΒρεφονηπιακό Γαζίου (Αμμουδάρα)–ΒρεφονηπιακόΑγ.Πελαγία:

Με ΤΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ : 2810371076…6985556722 [email protected]

Για Παιδικό Τυλίσου - Παιδικό Κρουσώνα

Με την ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΑ : 2810711227

Για Βρεφονηπιακό Πολύδροσου, –Παιδικό Αγία Μαρίνας

Με την ΠΟΥΤΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ :2810823656…..6930075739

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 θα είναι ανοικτή και η πλατφόρμα των αιτήσεων τροφείων για συμπληρωματικά ή διόρθωση εγγραφών έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου.

Παρακαλούμε τους γονείς να ενημερώνονται με ανακοινώσεις από την ιστοσελίδα μας και την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

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