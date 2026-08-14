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ΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο: Με πάνδημη συμμετοχή η λιτανευτική κάθοδος της Παναγίας της Χαρακιανής

παναγια χαρακιανη
clock 15:24 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με πάνδημη συμμετοχή εκατοντάδων προσκυνητών από ολόκληρη την Κρήτη πραγματοποιήθηκε, για ακόμη μία χρονιά, κατά την καθιερωμένη ημερομηνία της προπαραμονής της Μεγάλης Εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, 13 Αυγούστου 2026, η Λιτανευτική Κάθοδος της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Χαρακιανής από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή προς το Ιερό Θεομητορικό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου–Ρεθύμνου.

Της Λιτανευτικής Πομπής προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, συμπαραστατούμενος υπό του Πρωτοσυγκέλλου και Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου Παρθενίου Καλυβιανάκη, και κληρικών της Τοπικής μας Εκκλησίας, με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και πλήθους προσκυνητών από ολόκληρη τη Μεγαλόνησο, οι οποίοι, λιτανευτικά και ψάλλοντας θεομητορικούς ύμνους, συνόδευσαν την Ιερά Εικόνα της Θεοτόκου προς το Ιερό Προσκύνημά Της.

παναγια χαρακιανη

Μετά την άφιξη της Ιεράς Εικόνας, πραγματοποιήθηκε ο Εσπερινός και ο τελευταίος Παρακλητικός Κανόνας για τον εφετινό Δεκαπενταύγουστο. Ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε προς όλους λόγους παραμυθητικούς, επικαλούμενος την ευχή και τη σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου προς όλους τους ευλαβείς προσκυνητές, καθώς και προς τους διερχομένους διά της Εθνικής Οδού οδηγούς.

παναγια χαρακιανη

Ο Σεβασμιώτατος επίσης ευχαρίστησε θερμά τον Πρωτοσύγκελλο, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη Παρθένιο, και τους συνεργάτες του, καθώς και τους διακονητές του Ιερού Προσκυνήματος, για όλους τους κόπους και την προσφορά τους κατά τις ημέρες αυτές, ευχόμενος πλούσια την πρεσβεία και τη σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Χαρακιανής.

παναγια χαρακιανη

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παναγία χαρακιανή
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