Βεβήλωση της ιστορίας: Μετά τη Σουμελά, η τουρκική τηλεόραση «εκμεταλλεύεται» και τον Περιστερεώτα

Η νέα τουρκική τηλεοπτική σειρά «Sevdam Karadeniz» χρησιμοποιεί τα ερείπια της ιστορικής Μονής του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα στη Ματσούκα του Πόντου ως σκηνικό για τις ανάγκες των γυρισμάτων της, όπως αποκαλύφθηκε στο πρώτο επίσημο τρέιλερ της παραγωγής.

Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί σε παλαιότερες αντίστοιχες χρήσεις μνημείων του ποντιακού ελληνισμού, όπως της Παναγίας Σουμελά, προκαλώντας συζητήσεις γύρω από τη διαχείριση της ελληνικής πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στην περιοχή.

Το μοναστήρι, το οποίο οι τουρκικές αρχές και πηγές ονομάζουν «Κοστούλ» (Kuştul Monastırı), αποτελεί το κεντρικό ατμοσφαιρικό φόντο στη νέα σειρά. Η χρήση των ερειπίων εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της τοπικής τουριστικής προβολής και τηλεοπτικής αξιοποίησης της Μαύρης Θάλασσας.

Στα τηλεοπτικά πλάνα αναδεικνύεται η αισθητική και η αρχιτεκτονική των κτισμάτων, ωστόσο η ιστορική και θρησκευτική ταυτότητα του ορθόδοξου μοναστηριού παραμένει εκτός κάδρου. Η Μονή του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα ιδρύθηκε το 752 μ.Χ. και αποτελούσε ένα από τα τρία σημαντικότερα μοναστηριακά κέντρα της περιοχής της Τραπεζούντας, μαζί με τη Μονή Σουμελά και τη Μονή Βαζελώνος. Κατά τη διάρκεια των αιώνων υπήρξε πνευματικός φάρος, διέθετε πλούσια βιβλιοθήκη και λειτούργησε ως καταφύγιο για τον ελληνισμό του Πόντου μέχρι την Έξοδο και τη γενοκτονία, οπότε και ερημώθηκε, λεηλατήθηκε και σταδιακά καταστράφηκε.

Πρόσφατα, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τραπεζούντας είχε τεθεί το ζήτημα της εγκατάλειψης της συγκεκριμένης μονής, με αιτήματα για τη διάσωση και την αναστήλωσή της, προτού τελικά μετατραπεί σε τηλεοπτικό σκηνικό.

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