Eurovision: Τι προβλέπεται για χώρες που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση

Αλλαγές στους κανονισμούς του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision ανακοίνωσαν οι διοργανωτές για το 2027, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων προβλέπεται ότι η νικήτρια χώρα δεν θα αναλαμβάνει αυτομάτως τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, εάν εμπλέκεται σε «ένοπλη σύγκρουση» ή βρίσκεται σε «ευαίσθητη γεωπολιτική κατάσταση».

Η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντασης, καθώς πέντε χώρες – η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία – επέλεξαν να μποϊκοτάρουν τον φετινό διαγωνισμό. Το αίτημά τους για αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα δεν έγινε δεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU).

Το Ισραήλ κατάφερε να κατακτήσει τη 2η θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision προγραμματίζεται να διεξαχθεί τον Μάιο στη Βουλγαρία. Η επιλογή αυτή ακολούθησε τη νίκη της Dara με το τραγούδι «Bangaranga» στη Βιέννη.

Ο διευθυντής του διαγωνισμού, Μάρτιν Γκριν, δήλωσε πως η αναθεώρηση των κανονισμών αποσκοπεί στη «μεγαλύτερη σαφήνεια προς όλους τους εμπλεκόμενους, την προστασία των καλλιτεχνών και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και φιλόξενου περιβάλλοντος, διατηρώντας το πνεύμα και την ακεραιότητα που καθιστούν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τόσο ξεχωριστό».

Υπενθυμίζεται ότι το 2017 η Ουκρανία φιλοξένησε τον διαγωνισμό παρά τις συγκρούσεις στην ανατολική περιοχή της χώρας. Ωστόσο, μετά τη νίκη της το 2022, δεν ανέλαβε τη διοργάνωση λόγω της ρωσικής εισβολής και ο διαγωνισμός του 2023 πραγματοποιήθηκε στο Λίβερπουλ της Αγγλίας.

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