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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο (20/8-21:00)

εισιτηρια οφη τσσκα
clock 16:18 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει την Πέμπτη (20/8, 21:00) στο Παγκρήτιο την ΤΣΣΚΑ Σόφια για την πρώτη αναμέτρηση των πλέι οφ γύρου του Europa League.

Μάλιστα την Παρασκευή (14/8) οι Κρητικοί ανακοίνωσαν την έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της σεζόν. Οι τιμές τους είναι 15, 20, 35, 40, 50, 70, 80 και 100 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

“Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την CSKA Sofia (Πέμπτη 20/8, 21:00, Παγκρήτιο Στάδιο), για τα playoffs του Europa League.



ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

– Ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας, στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» και από την ιστοσελίδα της http://More.com.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

– στο http://oficretefc.com

– στο e-mail: [email protected]

– τηλεφωνικά 2810 254674, καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00.

Το γραφείο της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 στο γήπεδο “Θ. Βαρδινογιάννης” θα είναι ανοιχτά καθημερινά 10:00 – 18:00 για να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς τους φιλάθλους της ομάδας μας”.

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