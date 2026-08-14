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ΕΛΛΑΔΑ

Στην Πάρο η υπερσύγχρονη φρεγάτα "Κίμων" για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου

φρεγατα κιμων
clock 15:51 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η φρεγάτα «Κίμων» κατέπλευσε στην Πάρο, προκειμένου να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο για την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Το νεότερο και πλέον εξελιγμένο σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού θα δώσει το «παρών» στις αυριανές εορταστικές εκδηλώσεις στο νησί για τη μεγάλη γιορτή.

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Φρεγάτα Παρος Δεκαπενταυγουστος
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