Ξενοδόχοι: Οι βασικές αντιρρήσεις της Ομοσπονδίας για το νέο Χωροταξικό του Τουρισμού

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Τη θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό θεωρεί αναγκαία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του κλάδου.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για ορισμένες βασικές προβλέψεις του νέου πλαισίου, κυρίως για τους οριζόντιους περιορισμούς που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε τουριστικού προορισμού.

Στο επίκεντρο της κριτικής της ΠΟΞ βρίσκονται τα προκαθορισμένα όρια δυναμικότητας, αλλά και οι πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, μπορούν να αυξήσουν το κόστος και την αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις και να λειτουργήσουν ανασταλτικά για νέες επενδύσεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα οριζόντια όρια κλινών.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι τέτοιοι περιορισμοί δεν βασίζονται σε επαρκή αντικειμενικά κριτήρια που να συνδέονται με τα πραγματικά δεδομένα κάθε περιοχής.

Αντίθετα, εκτιμά ότι μπορεί να προκαλέσουν σειρά προβλημάτων, όπως υποβάθμιση της αξίας των ακινήτων, κατατμήσεις εκτάσεων, μεγαλύτερη δομημένη επιφάνεια, επιβάρυνση του φυσικού τοπίου και περιορισμό της δυνατότητας των τουριστικών επιχειρήσεων να λειτουργούν με οικονομίες κλίμακας.

Παράλληλα, η ΠΟΞ θέτει και το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, επισημαίνοντας ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τα ξενοδοχεία.

Όπως αναφέρει, οι νόμιμα αδειοδοτημένες ξενοδοχειακές μονάδες καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε συγκεκριμένους και δεσμευτικούς περιορισμούς, ενώ για τη βραχυχρόνια μίσθωση οι προβλέψεις παραμένουν, κατά την άποψή της, γενικές και χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα ή συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει, τέλος, ότι η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στην επιβολή περιορισμών.

Αντίθετα, όπως επισημαίνει, απαιτούνται επενδύσεις σε νερό, ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων και μεταφορές, ώστε οι προορισμοί να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες.

Όπως υποστηρίζει, ένα χωροταξικό πλαίσιο που θέτει μόνο απαγορεύσεις και όρια, χωρίς παράλληλα να αντιμετωπίζει τις ελλείψεις στις υποδομές, δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του τουρισμού.

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