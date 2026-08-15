Ελέτσι: "Έζησα δύο μήνες απόλυτης παράνοιας, πιστεύω βαθιά ότι ο Άγιος Νεκτάριος έσωσε το παιδί μου"

Το παιδί της Ελίζαμπεθ Ελέτσι ήρθε στον κόσμο πρόωρα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για δύο μήνες στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Η ίδια εξομολογήθηκε στο περιοδικό Λοιπόν πως βίωσε μία περίοδο «απόλυτης παράνοιας», ενώ αποδίδει τη θετική τροπή που πήραν τα πράγματα στην πίστη της στον Άγιο Νεκτάριο.

«Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δύσκολο ήταν. Αρχικά δεν ήθελα να το μάθει κανείς όταν πήρα εξιτήριο. Δεν έβγαινα από το σπίτι. Δεν πήγαινα ούτε για έναν καφέ. Όπου κι αν πήγαινα φορούσα φαρδιά ρούχα. Ήμουν λεχώνα, αλλά δεν είχα χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης. Ο κόσμος μου χάιδευε την κοιλιά και ένιωθα πολύ περίεργα. Είχα γεννήσει, αλλά δεν μπορούσα να το πω. Έτρωγα κιόλας για να μην πέσει η κοιλιά. Έλεγα: ''Θεέ μου, κάνε να είμαι ακόμη αφρατούλα, για να μη καταλάβει κανείς ότι έχω γεννήσει''. Έφευγα από τη ΜΕΝΝ, πήγαινα στο κυλικείο για πάρω έναν χυμό και με ρωτούσαν πότε θα γεννήσω. Ήταν πραγματικά πολύ παράξενο. Έζησα δύο μήνες απόλυτης παράνοιας».

«Είχα κάνει τάμα πριν γεννήσω στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι ο προστάτης μου, αλλά και του γιου μου. Πηγαίνουμε πολύ συχνά εκεί με τον σύζυγό μου, γιατί κι εκείνος είναι ταμένος. Όταν ο γιος μας μπήκε στη ΜΕΝΝ, πήγαμε μαζί στον Άγιο Νεκτάριο για να προσευχηθούμε. Πιστεύω βαθιά ότι ο Άγιος Νεκτάριος έσωσε το παιδί μου. Η πίστη στον Θεό και η θετική ενέργεια που εκπέμπουμε μπορούν να σώσουν ζωές. Αυτό που με συγκίνησε ιδιαίτερα ήταν ότι, μόλις μίλησα δημόσια για τη γέννα μου, πολλές γυναίκες που είχαν ζήσει κάτι αντίστοιχο μου έστειλαν μηνύματα. Μια κοπέλα μου είπε ότι το δικό της παιδί έμεινε στη ΜΕΝΝ πέντε μήνες. Τι να πεις εκεί; Μόνο υπομονή».

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