Μάστορας: Απαντά πρώτη φορά μετά τα δημοσιεύματα χωρισμού από τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Τα δημοσιεύματα ήθελαν τον Χρήστο Μάστορα και τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη να περνούν κρίση στη σχέση τους, με δημοσιεύματα να κάνουν ακόμη και λόγο για χωρισμό.

Ο Χρήστος Μάστορας μίλησε στη Real Life και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει θέμα χωρισμού με τη σύντροφό του.

«Με όλο τον σεβασμό στους ανθρώπους που κάνουν ρεπορτάζ και βιοπορίζονται από την επικαιρότητα, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα θέμα… Ο κόσμος γύρω μας έχει αληθινά προβλήματα και, κάθε φορά που βλέπω τέτοιου είδους τίτλους, σκέφτομαι πόσο οργίζεται που κανείς δεν ασχολείται με τη λύση τους. Λυπάμαι που αντί να εμπνέουμε τους νέους και να τους γεμίζουμε με ελπίδα, κάποιες φορές ένα μικρό κομμάτι των sites τούς γεμίζει παραπληροφόρηση.

Οι άνθρωποι θέλουν το οξυγόνο, μέσω της τέχνης, της επιστήμης και των γραμμάτων. Ελπίζω σε έναν κόσμο με περισσότερη έμπνευση και λιγότερο clickbait», είπε χαρακτηριστικά.

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