Τρία λεπτά για να κλέψουν πολύτιμα έργα τέχνης... ένας… πυροσβεστήρας για να τους συλλάβουν

Τρεις πίνακες Γάλλων ζωγράφων, αξίας 9 εκατ. ευρώ, που είχαν κλαπεί από ένα μουσείο κοντά στην πόλη της Πάρμας τον περασμένο Μάρτιο ανέκτησε η ιταλική αστυνομία.



Από τα πλέον εντυπωσιακά στοιχεία της ληστείας έργων των Σεζάν, Ματίς και Ρενουάρ είναι η διάρκεια της κλοπής.

Οι δράστες της ληστείας στο Λούβρο του Παρισιού απέσπασαν πέρυσι βασιλικά κοσμήματα μέσα σε επτά λεπτά, ωστόσο η συμμορία της Πάρμας χρειάστηκε μόλις τρία για να κλέψει το έργο «Τα Ψάρια» του Πιερ-Ογκύστ Ρενουάρ (αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ), το «Κύπελλο και Πιατέλα με Κεράσια» του Πολ Σεζάν (αξίας 6 εκατομμυρίων ευρώ) και μια εκτύπωση του έργου «Οδαλίσκη στη Βεράντα» του Ανρί Ματίς (αξίας 20.000 ευρώ).

Στο διαθέσιμο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ιδιωτικού μουσείου του Ιδρύματος Magnani-Rocca, κοντά στην Πάρμα, φαίνονται οι κινήσεις των τριών δραστών τη νύχτα της 22ας Μαρτίου. Σπάνε ένα παράθυρο, προτού δύο εξ αυτών, φορώντας κουκούλες, κατευθυνθούν προς τα έργα τέχνης, τα οποία ξήλωσαν από τους τοίχους. Στη συνέχεια τα έβγαλαν από το κτίριο από το παράθυρο και τα παρέδωσαν στον συνεργό τους.

Η ιταλική αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι συνέλαβε πέντε υπόπτους —όλοι υπήκοοι Μολδαβίας— και εντόπισε τους πίνακες κρυμμένους στην αποθήκη κατοικίας στην Πάρμα, μέσα σε συσκευασία που χρησιμοποιείται για την μεταφορά τηλεοράσεων επίπεδης οθόνης.

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ιταλική αστυνομία εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του κτιρίου καθώς οι διαρρήκτες δεν χρειάστηκε να αποφύγουν αισθητήρες λέιζερ, ούτε ήχησαν σειρήνες καθώς αφαιρούσαν τους πίνακες από τον τοίχο.

«Χρησιμοποίησαν συσκευή παρεμβολής για να απενεργοποιήσουν τον συναγερμό, αλλά όσο απομακρύνονταν από τη βίλα διαφεύγοντας από το σημείο, η ισχύς της παρεμβολής μειωνόταν και τότε ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός», δήλωσε πηγή από τις αρχές που διεξάγουν την έρευνα.

Παράλληλα, όταν οι δράστες εισέβαλαν στον χώρο, δημιούργησαν αντιπερισπασμό ενεργοποιώντας έναν πυροσβεστήρα κοντά στο φυλάκιο που χρησιμοποιούσε ο φύλακας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Διέφυγαν στην ύπαιθρο γύρω από τη βίλα λίγο προτού φτάσει η αστυνομία.

Αν το τέχνασμα με τον πυροσβεστήρα δημιούργησε τον απαιτούμενο αντιπερισπασμό, ήταν και το «κλειδί» για να εντοπίσει η αστυνομία τους διαρρήκτες. Παρά το γεγονός ότι ο σειριακός αριθμός του πυροσβεστήρα είχε ξυστεί, η ταυτοποίησή του οδήγησε στους δράστες καθώς, όπως αποδείχθηκε, ένας εκ των διαρρηκτών είχε πρόσβαση στο κτίριο από το οποίο είχε κλαπεί ο πυροσβεστήρας.

Clamoroso furto nel Parmense 🎨⚠️







Tre opere di enorme valore sono state rubate dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano: "Les Poissons" di Renoir, "Natura morta con ciliegie" di Cézanne e "Odalisca sulla terrazza" di Matisse. Il colpo risale alla notte tra il 22 e il 23 marzo e… pic.twitter.com/r5i02nhh86 — La Sicilia (@lasicilia) March 29, 2026

Η αστυνομία διαπίστωσε ότι η κύρια δραστηριότητα της συμμορίας ήταν η διάπραξη ληστειών σε καταστήματα και γραφεία. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, μπήκαν με όχημα μέσα στη βιτρίνα ενός σούπερ μάρκετ προκειμένου να αρπάξουν τις εισπράξεις.

Προτού οι ιταλικές αρχές προχωρήσουν στις συλλήψεις, είχε δοθεί εντολή για παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε 13 ακίνητα, συμπεριλαμβανομένου εκείνου όπου φυλάσσονταν τα έργα τέχνης.

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