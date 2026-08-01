Κρήτη: Οι εκτιμήσεις για τη νέα ελαιοκομική περίοδο

Οι ποσότητες του ελαιολάδου που μένουν στα αζήτητα, στις αποθήκες των κρητικών παραγωγών, δεν ξεπερνά τους 7.000 τόνους με τις τιμές να έχουν κατρακυλήσει από 3 έως 3,80 ευρώ το κιλό, δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδας Μιχάλης Καμπιτάκης, καθώς όπως είπε, πέρυσι ήταν μια κακή χρονιά όσον αφορά την παραγωγή και δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για αγορά εδώ και μήνες.

Η ανομβρία που τόσο πολύ στοίχισε στην παραγωγή ελαιολάδου τα προηγούμενα χρόνια, φέτος έπαψε να είναι πρόβλημα καθώς οι πολλές βροχές συνέφεραν τα δέντρα από το ισχυρό σοκ. Και η δακοκτονία φαίνεται να αποδίδει. Ολα "δείχνουν" μία καλή παραγωγή.

Δεν αρκεί όμως αυτό.

Ερωτηθείς για τις εκτιμήσεις του για τη νέα ελαιοκομική περίοδο ο κ. Καμπιτάκης εξέφρασε απαισιοδοξία για τους παραγωγούς του νησιού, καθώς όπως είπε όλα θα καθοριστούν από την παραγωγή της Ισπανίας, η οποία φέτος εκτιμάται ότι θα είναι πολύ υψηλή.

Αυτό δεν είναι καλό για το νησί μας, γιατί με τιμές 3 και 3,5 ευρώ το κιλό, δεν βγαίνουν ούτε καν τα έξοδα του παραγωγού, που έχουν φτάσει στα ύψη: από τα αγροεφόδια, μέχρι το νερό και τα μεροκάματα. Το κόστος φτάνει τα 4,5 ευρώ.

Με ποια τιμή θα ήταν ικανοποιημένος ο κρητικός παραγωγός; Από 5,5 έως 7 ευρώ το κιλό, λέει ο κ. Καμπιτάκης, εξηγώντας ότι με μία τέτοια τιμή ο παραγωγός νιώθει ότι αξίζει να καλλιεργεί και του μένουν κάποια χρήματα.

«Αν πιάσει φωτιά στην Αμμουδάρα, θα φτάσει σε χρόνο ρεκόρ στην Αγία Γαλήνη. Τα λιόφυτα είναι αφρόντιστα, οι παραγωγοί δεν ασχολούνται παρά με τα βασικά πλέον, δεν υπάρχουν χρήματα για την δέουσα φροντίδα των ελαιώνων. Λίγο πριν ξεκινήσει το λιομάζωμα γίνονται κάποιες εργασίες, ίσα ίσα για να ξεκινήσει η ελαιοκομιδή, και μέχρι εκεί», λέει και τονίζει ότι παράλληλα υπάρχουν και πολλά χωράφια, που έχουν αφεθεί τελείως στη μοίρα τους, κάτι που θα έπρεπε να προβληματίσει και τους αρμόδιους φορείς.

"Να κόψουν έναν καφέ"

Ερωτηθείς για την αύξηση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ αν αυξηθούν οι τιμές παραγωγού, ο κ. Καμπιτάκης προέτρεψε τους καταναλωτές να ...κόψουν έναν καφέ, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν στο πιάτο τους, το πολύτιμο και ωφέλιμο ελαιόλαδο.

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