Πλατεία Κορνάρου: Μπάζα, βρωμιές και ένα συντριβάνι - ανέκδοτο στην καρδιά του Ηρακλείου!

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Συνθήματα στους τοίχους, διάσπαρτα μπάζα, συσσωρευμένη βρωμιά και ένα σύγχρονο συντριβάνι που πλέον αποτελεί «ανέκδοτο» για τους περαστικούς.

Αυτή είναι η απογοητευτική εικόνα που αντικρίζουν καθημερινά πολίτες και επισκέπτες σε ένα από τα κεντρικότερα και πλέον ιστορικά σημεία του Ηρακλείου, την Πλατεία Κορνάρου.

Παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις για ανάπλαση και εξωραϊσμό, η πλατεία παρουσιάζει εδώ και αρκετούς μήνες μια εικόνα πλήρους παρακμής, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση των περιοίκων και των καταστηματαρχών.

Μνημεία «πνιγμένα» στα γκράφιτι και τα σκουπίδια

Η Πλατεία Κορνάρου δεν είναι ένας τυχαίος δημόσιος χώρος. Φιλοξενεί δύο αρχιτεκτονικά κοσμήματα της πόλης: Την ενετική Κρήνη Μπέμπο και το οθωμανικό Σεμπίλ του Χατζή Ιμπραήμ Αγά.

Αντί τα μνημεία αυτά να αποτελούν πόλο έλξης και διαφήμιση για την πόλη, βρίσκονται ανάμεσα σε οπτική και περιβαλλοντική ρύπανση.

Τα κυριότερα σημεία της υποβάθμισης περιλαμβάνουν:

Ιστορικοί τοίχοι και αστικός εξοπλισμός έχουν καλυφθεί από συνθήματα και γκράφιτι.

Η απουσία τακτικής πλύσης του πλακόστρωτου δημιουργούν μια αποκρουστική κατάσταση, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες.

Σπασμένα πλακίδια, παραμελημένο πράσινο και διάσπαρτα υλικά εργασιών (μπάζα) που κανείς δεν μάζεψε, συνθέτουν ένα σκηνικό αδιαφορίας.

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Ένα συντριβάνι... για γέλια

Το σύγχρονο συντριβάνι της πλατείας, αντί να δροσίζει και να κοσμεί τον χώρο, είτε υπολειτουργεί είτε παραμένει γεμάτο με στάσιμα, βρώμικα νερά.

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«Είναι ντροπή για το Ηράκλειο», δηλώνει αγανακτισμένος αναγνώστης του ekriti.gr που απέστειλε και τις σχετικές φωτογραφίες.

«Δεν είναι δυνατόν στο κέντρο της πόλης - αναφέρει - από όπου περνάνε χιλιάδες τουρίστες κάθε μέρα, να υπάρχει αυτή η κατάσταση για μήνες.

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