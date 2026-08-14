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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Στη δίνη των μποφόρ - Ριπές ανέμου 100 χλμ την ώρα τον Δεκαπενταύγουστο (πίνακες)

ανεμοι κουλες
clock 19:25 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη. Οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να σαρώνουν το νησί και το Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στο «κόκκινο» τα νότια τμήματα του νησιού

Η προσοχή των μετεωρολόγων εστιάζεται κυρίως στις νότιες περιοχές της Κρήτης. Το ανάγλυφο του νησιού αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις κατεβασιές των βοριάδων.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, Κ. Λαγουβάρδο, οι ριπές του ανέμου τοπικά στα νότια θα προσεγγίσουν ή και θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

πινακας αερα

Οι πιο επικίνδυνες ώρες εντοπίζονται από το πρωί έως και το μεσημέρι του Σαββάτου.

πινακας αερα

Κίνδυνος πυρκαγιάς και προβλήματα στις μετακινήσεις

Οι αρχές απευθύνουν ισχυρές συστάσεις προς τους πολίτες και τους παραθεριστές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο συνδυασμός των θυελλωδών ανέμων με τις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής εκτοξεύει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών στο νησί.

Παράλληλα, αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες στο Νότιο Αιγαίο. Όσοι σχεδιάζουν να ταξιδέψουν, καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία για τυχόν τροποποιήσεις δρομολογίων ή έκδοση απαγορευτικών απόπλου.

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