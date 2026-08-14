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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Φωτιά σε διαμέρισμα από ξεχασμένο σκεύος στην κουζίνα - Λαχτάρησαν οι ένοικοι

πυροσβεστικό
clock 17:38 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι σε γειτονιά στο Τσαλικάκι του δήμου Μαλεβιζιου, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος στην κουζίνα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι άνδρες, οι οποίοι περιόρισαν τις φλόγες πριν επεκταθούν.

Από το περιστατικό σημειώθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

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