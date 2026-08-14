Ο Αργυρός σήκωσε την κούπα του ΟΦΗ στην Αμμουδάρα

Σε γνωστό beach bar της Αμμουδάρας ξεφάντωσαν το βράδυ της Πέμπτης οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ όπου πανηγύρισαν την κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ με τις επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού.
Ο τραγουδιστής πήρε την κούπα από τα χέρια του Θανάση Ανδρούτσου και ξεσήκωσε το μαγαζί.
@chrysakyratzi #arguros #supercup #OFI ♬ πρωτότυπος ήχος - Chrysa Kyratzi
Μάλιστα, ο αρχηγός της ομάδας, Θανάσης Ανδρούτσος και ο Ταξιάρχης Φούντα ανέβηκαν στη σκηνή και πήραν το μικρόφωνο να τραγουδήσουν και αυτοί.
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