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GOSSIP - LIFESTYLE

Ο Αργυρός σήκωσε την κούπα του ΟΦΗ στην Αμμουδάρα

αρ
clock 18:00 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε γνωστό beach bar της Αμμουδάρας ξεφάντωσαν το βράδυ της Πέμπτης οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ όπου πανηγύρισαν την κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ με τις επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Ο τραγουδιστής πήρε την κούπα από τα χέρια του Θανάση Ανδρούτσου και ξεσήκωσε το μαγαζί.

@chrysakyratzi #arguros #supercup #OFI ♬ πρωτότυπος ήχος - Chrysa Kyratzi

Μάλιστα, ο αρχηγός της ομάδας, Θανάσης Ανδρούτσος και ο Ταξιάρχης Φούντα ανέβηκαν στη σκηνή και πήραν το μικρόφωνο να τραγουδήσουν και αυτοί.

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Κωνσταντίνος Αργυρός Οφη
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