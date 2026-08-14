Ο Αργυρός σήκωσε την κούπα του ΟΦΗ στην Αμμουδάρα

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Σε γνωστό beach bar της Αμμουδάρας ξεφάντωσαν το βράδυ της Πέμπτης οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ όπου πανηγύρισαν την κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ με τις επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Ο τραγουδιστής πήρε την κούπα από τα χέρια του Θανάση Ανδρούτσου και ξεσήκωσε το μαγαζί.

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