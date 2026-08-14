«Στη ρίζα του Ψηλορείτη η μνήμη παραμένει ζωντανή». Το μήνυμα του Φραγκίσκου Παρασύρη για την 14η Αυγούστου 1944 

Στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους 25 εκτελεσθέντες κατοίκους της Γέργερης και της Νυβρίτου από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στις 14 Αυγούστου 1944, παρευρέθηκε και απέδωσε φόρο τιμής ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκος Παρασύρης.



Με αφορμή τη συμπλήρωση των ετών από τη ναζιστική θηριωδία, ο κ. Παρασύρης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:



«Στη ρίζα του Ψηλορείτη, εκεί όπου το δέντρο της ελευθερίας καρποφόρησε με θυσίες, η μνήμη παραμένει ζωντανή και βαθιά χαραγμένη στην ψυχή της Κρήτης.



Η θυσία των 25 εκτελεσθέντων κατοίκων της Γέργερης και της Νυβρίτου δεν είναι μια απλή σελίδα του παρελθόντος. Είναι μια ζωντανή παρακαταθήκη ευθύνης απέναντι στην ιστορία και στις επόμενες γενιές. Στις 14 Αυγούστου 1944, η ναζιστική θηριωδία έπληξε βάναυσα τον τόπο μας, αφήνοντας πίσω οικογένειες, πόνο και ένα βαθύ τραύμα. Σήμερα, τιμούμε τη μνήμη τους με τον οφειλόμενο σεβασμό και υποκλινόμαστε στη δύναμη μιας κοινωνίας που, παρά τις καταστροφές, στάθηκε όρθια και συνέχισε να δημιουργεί.



Η Γέργερη και η Νύβριτος κρατούν ζωντανή αυτή τη φλόγα. Η Κρήτη οφείλει να θυμάται — όχι μόνο για να αποτίει φόρο τιμής στους ήρωές της, αλλά και για να υπερασπίζεται διαχρονικά την ειρήνη, την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ιστορική μνήμη δεν είναι βάρος· είναι δύναμη και χρέος.»



Παράλληλα, ο Φραγκίσκος Παρασύρης εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Δήμο Γόρτυνας, τη Δημοτική Κοινότητα Γέργερης και Νυβρίτου, καθώς και σε όλους τους τοπικούς φορείς και συλλόγους που συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση της συγκινητικής τελετής μνήμης.

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