Αλμπάνης κατά social media: «Είναι η πιο ύπουλη φράση εκεί έξω»

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Ο Αντίνοος Αλμπάνης μέσα από ένα εύστοχο story στο προφίλ του στο Instagram, σχολιάσε την ατάκα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: «Μόνο σε εμένα δεν αρέσει;».

Χαρακτηρίζοντάς την ως την πιο ύπουλη φράση που κυκλοφορεί εκεί έξω, ο ηθοποιός εξήγησε πως στον χρήστη που τη διατυπώνει δεν αρκεί απλώς να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για κάτι.

«Το "μόνο σε εμένα δεν αρέσει;" που διαβάζουμε συχνά σε σχόλια στα social είναι η πιο ύπουλη φράση εκεί έξω», έγραψε χαρακτηριστικά Δεν αρκεί να δηλώσει πως κάτι δεν του αρέσει. Προσκαλεί και άλλους να τοποθετηθούν αρνητικά, αναζητώντας συμμάχους», εγράψε ο ηθοποιός.

«Και γιατί είναι ύπουλη; Γιατί αντί να γράψει "το βρίσκω απαίσιο" και να τελειώσει εκεί, παρουσιάζεται ως ανασφαλές σπουργιτάκι που μεταμφιέζει σε αθώα δημοσκόπηση την άποψή του», σύμπληρωσε.

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