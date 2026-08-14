Σεργκέι Λαβρόφ: "Η Τουρκία δεν θα γίνει ποτέ δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

Ειδική αναφορά στην Τουρκία έκανε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, μιλώντας στο Vesti.ru, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ και οι σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζουν αναπόφευκτα τον διάλογό της με τη Μόσχα.

Ο Λαβρόφ σημείωσε ότι η Τουρκία επιδιώκει ταυτόχρονα να παραμείνει μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας, να διατηρεί σχέσεις με την ΕΕ και να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία.

«Η Τουρκία θέλει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, να έχει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και βαθιά μέσα της καταλαβαίνει ότι δεν θα γίνει ποτέ δεκτή, και να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία», ανέφερε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.



Όπως πρόσθεσε, «νομίζω ότι αυτές οι επιπτώσεις που παραμένουν λόγω της συμμετοχής [της Τουρκίας] στο ΝΑΤΟ και λόγω των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναπόφευκτες».

Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε παράλληλα στους δεσμούς Μόσχας και Άγκυρας, επισημαίνοντας: «Έχουμε πολλά κοινωνικοοικονομικά πρότζεκτ. Έχουμε πολλά κοινά στην ιστορία μας, τον Καύκασο, τη Μαύρη Θάλασσα».

Αιχμές για τη στάση της Άγκυρας στη Μαύρη Θάλασσα



Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στη Μαύρη Θάλασσα, αναγνωρίζοντας το ενδιαφέρον της Άγκυρας για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Η Τουρκία ενδιαφέρεται ειλικρινά για τη σταθερότητα της Μαύρης Θάλασσας», δήλωσε.

Παράλληλα, όμως, άφησε αιχμές κατά της τουρκικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι, παρά τη θέση αυτή, δεν καταδικάζει δημοσίως τις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον πλοίων, τις οποίες η Μόσχα χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές».

Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε επίσης στις νέες τουρκικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με την Ουκρανία, ώστε τα πλοία να μη γίνονται στόχος επιθέσεων.



«Τώρα, οι Τούρκοι ομόλογοί μας μιλούν ξανά για την ανάγκη να επιτευχθεί με κάποιο τρόπο μια συμφωνία, ώστε η ναυσιπλοΐα να μην αποτελεί στόχο επιθέσεων. Αλλά δεν το ξεκινήσαμε εμείς αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις γίνονται ενώ η Τουρκία εξετάζει νέα πρωτοβουλία για τη δημιουργία δύο ειδικών διαδρόμων ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίοι θα προορίζονται για πολιτικά πλοία που κατευθύνονται προς ρωσικά και ουκρανικά λιμάνια.

Η αναφορά του Λαβρόφ έρχεται την ίδια ημέρα που η Μόσχα απέρριψε την ιδέα μιας περιορισμένης κατάπαυσης του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι δεν επιθυμεί «ημίμετρα» που, κατά τη ρωσική πλευρά, θα έδιναν προσωρινή ανάσα στην Ουκρανία.

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