Κρήτη: Απόβαση 242 λαθρομεταναστών – Πλήρωναν έως 2.000 δολάρια για το "ταξίδι του τρόμου"

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Μέσα σε μόλις 24 - 48 ώρες, οι Λιμενικές Αρχές της Κρήτης και της Γαύδου τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, διαχειριζόμενες τέσσερα διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 242 αλλοδαπών.

Οι ροές, με αφετηρία κυρίως τα παράλια της Λιβύης, οδήγησαν στη σύλληψη ενός 35χρονου φερόμενου ως διακινητή.

Το «δρομολόγιο» από το Τομπρούκ και η σύλληψη

Το μεσημέρι της Πέμπτης (13/08), εντοπίστηκαν 50 αλλοδαποί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης. Κατά την προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, οι διασωθέντες υπέδειξαν έναν 35χρονο υπήκοο Νοτίου Σουδάν ως τον άνθρωπο που κυβερνούσε το σκάφος.

Ο 35χρονος συνελήφθη με βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:Παράνομη είσοδο στη χώρα (Ν. 3386/2005)Διευκόλυνση μεταφοράς (Ν. 5038/2023)Έκθεση ζωής σε κίνδυνο (Άρθρο 306 Π.Κ.)

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η ομάδα είχε ξεκινήσει το βράδυ της 10ης Αυγούστου από το Τομπρούκ της Λιβύης. Κάθε μετανάστης είχε καταβάλει στους διακινητές το ποσό των 1.500 έως 2.000 δολαρίων για τη μεταφορά του στην Ελλάδα.

Επιχειρήσεις σε Ιεράπετρα και Μακρύ Γιαλό

Η Παρασκευή (14/08) ξεκίνησε με διπλό συναγερμό για τις αρχές του Λασιθίου

Τις πρώτες πρωινές ώρες, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) ενημέρωσε το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας για λέμβο που έπλεε ακυβέρνητη 32 ναυτικά μίλια νότια της πόλης. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού περισυνέλεξε 86 άνδρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο αλιευτικό καταφύγιο της Ιεράπετρας.

Σχεδόν ταυτόχρονα, στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν 58 άνδρες στην περιοχή «Ψαλίδια» του Μακρύ Γιαλού στον Δήμο Σητείας. Οι αρχές τους μετέφεραν άμεσα στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας του δήμου, ενώ την προανάκριση ανέλαβε επίσης το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Διεθνής συνδρομή νότια της Γαύδου

Το τέταρτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν το υπό τουρκική σημαία φορτηγό πλοίο "DONAU EKSPRESS II" εντόπισε μια γεμάτη λέμβο νότια της Γαύδου. Το πλήρωμα περισυνέλεξε 48 άτομα (44 άνδρες, 1 γυναίκα και 3 ανήλικους).

Στη συνέχεια, οι μετανάστες μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος της Frontex, το οποίο τους μετέφερε στο λιμάνι «Καραβέ» της Γαύδου.

Οι διασωθέντες οδηγήθηκαν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας του νησιού, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων να διενεργεί την προανάκριση.

Οι τοπικές αρχές και οι δήμοι βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για την παροχή πρώτων βοηθειών, σίτισης και υγειονομικής φροντίδας στους διασωθέντες, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων μελών των κυκλωμάτων διακίνησης συνεχίζονται.

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