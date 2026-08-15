Ρέθυμνο: Σε εξέλιξη η μεγάλη πυρκαγιά στα Σελλιά - Ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (14/8) στην περιοχή των Σελλίων, στον δοκιμαζόμενο, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η φωτιά αν και περιορίστηκε στην περιοχή νοτίως των Σελλίων συνεχίζει το καταστροφικό της έργο με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή και να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, 5 ομάδες της ΕΜΟΔΕ και 23 υδροφόρες, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ρίψεις νερού κάνουν και εναέρια μέσα.

Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των ανέμων, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές και μέσα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στην επιχείρηση συνέδραμαν μέχρι τη δύση του ηλίου και εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας διαδοχικές ρίψεις νερού.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα, με κατεύθυνση μέσω του παραλιακού δρόμου προς την παραλία Κόρακα στο Ροδάκινο.

Μετά τη δύση του ηλίου και την αποχώρηση των εναέριων μέσων, το βάρος της επιχείρησης έχει περάσει στις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων και στην προστασία των κατοικημένων περιοχών, με την επιφυλακή να παραμένει αυξημένη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Το ανησυχητικό είναι ότι και σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στην Κρήτη θα πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές έως 100 χιλ/ώρα.

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