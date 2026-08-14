Συναγερμός στο Ρέθυμνο: Μεγάλη φωτιά στα Σελλιά – Μήνυμα του 112 για άμεση εκκένωση οικισμών

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Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η νότια Κρήτη, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή των Σελλίων του Δήμου Αγίου Βασιλείου, έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, κινούμενη απειλητικά προς την παραλιακή ζώνη.

\Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, προκαλώντας ταχύτατη εξάπλωση του πύρινου μετώπου μέσα από αγροτοδασικές εκτάσεις.

Επείγουσα εκκένωση μέσω του 112

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της άμεσης απειλής για τις κατοικημένες και τουριστικές περιοχές, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.Το μήνυμα καλεί όλους όσοι βρίσκονται στις περιοχές Φωτεινάρι και παραλία της Σούδας να απομακρυνθούν αμέσως. Ως οδός διαφυγής έχει οριστεί ο παραλιακός Αγιοβασιλιώτικος δρόμος με κατεύθυνση προς την παραλία, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα πολιτών και τουριστών.

Μάχη με τις φλόγες και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρότατες επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου, συνεπικουρούμενες από πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου.

Από αέρος, τέσσερα εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού, δίνοντας πραγματική μάχη με τον χρόνο πριν πέσει το σκοτάδι. Γύρω στις 21.00 μ.μ το μέτωπο βρισκόταν προς οριοθέτηση.

@flashgrofficial Συναγερμός στο νότιο Ρέθυμνο, όπου φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή ανάμεσα στα Σελλιά και τον Πλακιά. Οι ισχυροί άνεμοι, έως και 8 μποφόρ, δυσκολεύουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Στις 19:30 εστάλη μήνυμα 112 για απομάκρυνση προς την παραλία Κόρακα Ροδακίνου. ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Η κατάσταση περιπλέκεται καθώς στην ευρύτερη περιοχή έχει σημειωθεί εκτεταμένη διακοπή ρεύματος, καθώς οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, δυσκολεύοντας την επικοινωνία και τον συντονισμό.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς την περιοχή του Πλακιά και των Σελλίων, ώστε να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

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