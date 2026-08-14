Άρση βαρών: Οι νέες κατηγορίες σωματικού βάρους στην για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες 2028

Η Διεθνής Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (IWF) προχώρησε σε μια ριζική αναδιάρθρωση του αθλήματος.

Με επίσημη ημερομηνία έναρξης την 1η Αυγούστου 2026, τέθηκε σε ισχύ το νέο σύστημα κατηγοριών σωματικού βάρους για όλες τις διεθνείς διοργανώσεις ανδρών και γυναικών.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί άμεση ανταπόκριση στα νέα δεδομένα και τα όρια αθλητών που έθεσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Καθώς το Ολυμπιακό πρόγραμμα περιορίζεται πλέον σε ακριβώς έξι Ολυμπιακές κατηγορίες ανά φύλο, η IWF σχεδίασε ένα σύστημα οκτώ συνολικά κατηγοριών. Οι έξι από αυτές θα δώσουν το «παρών» στην Ολυμπιακή σκηνή, ενώ οι υπόλοιπες δύο θα πλαισιώνουν τα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Οι νέες κατηγορίες κιλών

Η νέα δομή αναγκάζει πολλούς αθλητές να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις για το αν θα χάσουν κιλά ή αν θα ανέβουν κατηγορία, ώστε να εναρμονιστούν με τα νέα ολυμπιακά δεδομένα.

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Η μετάβαση από τις κατηγορίες που είδαμε στο Παρίσι το 2024 στο νέο πλαίσιο του Λος Αντζελες 2028 αλλάζει πλήρως τον ανταγωνισμό:

·Η κατάργηση της παλιάς ολυμπιακής κατηγορίας των 73 κιλών χωρίζει τους αθλητές στα δύο. Οι αθλητές πρέπει τώρα να επιλέξουν αν θα πέσουν στα 65 κιλά ή αν θα ανέβουν στα 75 κιλά.

· Η δημιουργία των κατηγοριών 95 κιλών και 110 κιλών προσφέρει μια πιο ομαλή κλιμάκωση για τους πιο μεγαλόσωμους αθλητές, αντικαθιστώντας το παλιό όριο των 102 κιλών.

· Η μετατόπιση των μεσαίων κατηγοριών στις γυναίκες στα 61 κ., 69 κ. και 77 κ. δημιουργεί νέα δεδομένα και θα αναζωπυρώσει ιστορικές αντιπαλότητες στην παγκόσμια σκηνή.

Με την εφαρμογή αυτών των αλλαγών δύο χρόνια πριν από τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, η IWF δίνει στους αθλητές τον απαραίτητο χρόνο να σταθεροποιήσουν το βάρος τους, να κυνηγήσουν νέα παγκόσμια ρεκόρ και να προσαρμοστούν στις επερχόμενες διαδικασίες πρόκρισης.

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