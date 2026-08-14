Επικίνδυνο για την διεθνή ασφάλεια και ειρήνη το «Σουνιτικό ΝΑΤΟ» Τουρκίας-Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας. του Νότη Μαριά*

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση για την ίδρυση του «Σουνιτικού ΝΑΤΟ» με την δήθεν Αμυντική Συμφωνία της Μέκκας την οποία υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου 2026 η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία.

Πάντως από τη δική μας πλευρά είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει για την εξέλιξη αυτή στις 29 Ιουνίου 2026 σε τηλεοπτική μας εκπομπή στο militaire.gr με τον τίτλο «Σουνιτικό ΝΑΤΟ, Τουρκία, δρόμοι ενέργειας και η Ελλάδα χρήσιμος ηλίθιος» (https://www.youtube.com/watch?v=HbQvqljU2h4).

Τότε με αφορμή σχετικές δηλώσεις του Προέδρου της Αιγύπτου Αλ Σίσσι στις 21/6/2026 είχαμε επισημάνει ότι είχε τεθεί πλέον στην ημερήσια διάταξη η ίδρυση ενός «Σουνιτικού ΝΑΤΟ». Μάλιστα είχαμε τονίσει ότι ήδη από το 2022 είχε αρχίσει το ξεπάγωμα των σχέσεων Τουρκίας-Σαουδικής Αραβίας, ενώ το 2025 είχε ήδη υπογραφεί δήθεν αμυντικό Σύμφωνο ανάμεσα σε Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Καλέσαμε δε την κυβέρνηση να πάψει να παίζει το ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου στην περιοχή ζητώντας για άλλη μια φορά να αποσύρει την πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία όπου βρίσκεται υπερασπιζόμενη τα διυλιστήρια της Aramco έχοντας εμπλακεί στην πολεμική σύρραξη που μαίνεται στο Ορμούζ.

Μετά το μεγαλοπρεπές άδειασμα από τη δήθεν σύμμαχο Σαουδική Αραβία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ψελλίζει ακατανόητες δικαιολογίες για να αντιμετωπίσει το σοκ από τη στρατιωτική συμφωνία Τουρκίας-Σαουδικής Αραβίας-Πακιστάν. Οι κινήσεις που γίνονταν ήταν πασίγνωστες καθώς είχαμε αναλύσει διεξοδικά το θέμα εδώ και μήνες στο militaire news. Επομένως καμιά δικαιολογία για δήθεν αιφνιδιασμό της Αθήνας αλλά και της Λευκωσίας δεν στέκει ( https://www.youtube.com/watch?v=lYtMPvmaUj8&t=1s).



Επιπλέον με άρθρο μας στις αρχές Ιουλίου τονίσαμε ότι η αναβίωση του σιδηροδρόμου Hejaz με την υπογραφή στις 9 Ιουνίου 2026 στο Ριάντ του Μνημονίου Κατανόησης Τουρκίας-Σαουδικής Αραβίας αποτελούσε σφήνα στον IMEC μιας και άνοιγε σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο (www.dailysabah.com 15/6/2026) προοπτική σύνδεσης μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό. Μάλιστα επισημαίναμε ότι στο μνημόνιο προβλέπεται η δημιουργία ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού διαδρόμου που θα συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, μέσω της Ιορδανίας και της Συρίας, ενισχύοντας τις εμπορικές και μεταφορικές διασυνδέσεις στη Μέση Ανατολή (https://epolitical.gr 4/7/2026).

Και μπορεί μεν η Αίγυπτος σε πρώτη φάση να μην αποτελεί ακόμη μέλος του «Σουνιτικού ΝΑΤΟ» εντούτοις η προοπτική αυτή δεν θα πρέπει να αποκλείεται.



Η δήθεν Αμυντική Συμφωνία την οποία υπέγραψαν η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν «από τεχνική άποψη είναι ίδια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ» (https://www.news247.gr 8/8/2026).

Ειδικότερα όπως προκύπτει από το επίσημο κοινό ανακοινωθέν το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας «καθοδηγούμενοι από τους μακροχρόνιους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των τριών κρατών, εδραιωμένους στους διαχρονικούς δεσμούς αδελφοσύνης και ισλαμικής αλληλεγγύης που τα ενώνουν, και βασιζόμενοι στα κοινά στρατηγικά τους συμφέροντα και τη μακροχρόνια αμυντική τους συνεργασία, η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα ο Διάδοχος του Θρόνου, ο Πρόεδρος της Τουρκίας και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν υπέγραψαν τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας, η οποία αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση των τριών κρατών για περαιτέρω ενίσχυση της συλλογικής τους ασφάλειας».

Και μπαίνοντας στο ψητό καταλήγουν με νόημα: «Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής έναντι οποιασδήποτε πράξης επιθετικότητας και ορίζει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιουδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων τους. Επιπλέον, προβλέπει την ενίσχυση όλων των πτυχών της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των τριών κρατών» (https://www.spa.gov.sa 7/8/2026).

Παρότι Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι το «Σουνιτικό ΝΑΤΟ» δεν στρέφεται εναντίον τρίτης χώρας, όπως ήδη τονίσαμε (www.political.gr 14/8/2026, σελ. 28) είναι σαφές ότι η δημιουργία του εντείνει τις αντιθέσεις στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή και αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια καθώς το μεν Πακιστάν βρίσκεται σε οιονεί πολεμική σύρραξη με την Ινδία, η δε Τουρκία απειλεί με casus belli την Ελλάδα ενώ συνεχίζει ακάθεκτη την παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου.



Μάλιστα η ρήτρα της δήθεν συλλογικής άμυνας του «Σουνιτικού ΝΑΤΟ» δεν αποκλείει και τη χρήση πυρηνικών όπλων τα οποία διαθέτει το Πακιστάν.



Αυτό προκύπτει αβίαστα από δημοσίευμα της έγκυρης κινεζικής εφημερίδας Global Times.



Στο δημοσίευμα λοιπόν αυτό με αφορμή την υπογραφή της δήθεν αμυντικής συμφωνίας Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας τον Σεπτέμβριο του 2025 επισημαίνεται με νόημα ότι «όταν ρωτήθηκε αν η συμφωνία αμοιβαίας άμυνας περιελάμβανε τη χρήση των πυρηνικών όπλων του Πακιστάν εάν ήταν απαραίτητο, ένας ανώτερος Σαουδάραβας αξιωματούχος είπε: “Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη αμυντική συμφωνία που περιλαμβάνει όλα τα στρατιωτικά μέσα”, ανέφερε το ρεπορτάζ του Al Jazeera» (https://www.globaltimes.cn 18/9/2025).

Στα χνάρια λοιπόν του ΝΑΤΟ σε σχέση και με τα πυρηνικά το Σουνιτικό ΝΑΤΟ της Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας.



Και ο νοών νοείτω.

*Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην ευρωβουλευτής και βουλευτής Ηρακλείου

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