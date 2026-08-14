Μπίρα, ούζο, τσίπουρο και ρακή: Το αλκοόλ και οι θερμίδες στο ποτήρι μας

Μπίρα, ούζο, τσίπουρο και τσικουδιά αποτελούν μέρος της ελληνικής καθημερινότητας, όμως διαφέρουν σημαντικά στον τρόπο παραγωγής και κυρίως στην περιεκτικότητά τους σε αλκοόλ και θερμίδες. Η ποσότητα που καταναλώνουμε είναι αυτή που τελικά καθορίζει πόσο αλκοόλ και πόσες θερμίδες προσλαμβάνουμε.

Μια μερίδα αλκοόλ αντιστοιχεί σε περίπου 10 ml καθαρής αιθυλικής αλκοόλης. Ενδεικτικά, μία μπίρα 240 ml, ένα σφηνάκι ούζο 25 ml, ένα σφηνάκι τσίπουρο ή αντίστοιχη ποσότητα τσικουδιάς αντιστοιχούν περίπου σε μία μερίδα.

Σε επίπεδο θερμίδων, ένα ποτήρι μπίρας αποδίδει περίπου 103 θερμίδες, ενώ ένα σφηνάκι ούζο, τσίπουρο ή τσικουδιά περίπου 55 θερμίδες.

Ποια είναι η διαφορά τους;

Η μπίρα παρασκευάζεται κυρίως από νερό, βυνοποιημένο κριθάρι, λυκίσκο και μαγιά. Περιέχει συνήθως 3%-8% αλκοόλ και, σε αντίθεση με τα αποστάγματα, διατηρεί μικρές ποσότητες ορισμένων βιταμινών και μετάλλων.

Το ούζο είναι ελληνικό απόσταγμα με βασικό αρωματικό συστατικό τον γλυκάνισο. Παρασκευάζεται με απόσταξη αλκοόλης μαζί με αρωματικά φυτά και στη συνέχεια αραιώνεται με νερό. Η περιεκτικότητά του σε αλκοόλ είναι αρκετά υψηλότερη, περίπου 37,5%-50%.

Η τσικουδιά ή ρακή, που έχει ιδιαίτερη θέση στην Κρήτη, παράγεται από τα στέμφυλα των σταφυλιών που απομένουν μετά την οινοποίηση. Τα στέμφυλα ζυμώνονται και στη συνέχεια αποστάζονται. Σε αντίθεση με το ούζο, δεν αρωματίζεται με γλυκάνισο.

Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και στο τσίπουρο, το οποίο επίσης προέρχεται από την απόσταξη ζυμωμένων στεμφύλων σταφυλιών. Ανάλογα με την παράδοση και το προϊόν, μπορεί να γίνει μία ή δύο αποστάξεις.

Τι ισχύει για την κατανάλωση;

Σύμφωνα με τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό, όταν καταναλώνεται αλκοόλ, αυτό καλό είναι να συνοδεύει το γεύμα και να μην γίνεται σε καθημερινή βάση. Οι ενδεικτικές συστάσεις φτάνουν έως δύο μερίδες την ημέρα για τους άνδρες και μία για τις γυναίκες.

Για όσους προσπαθούν να χάσουν βάρος, το αλκοόλ χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς προσθέτει θερμίδες χωρίς να προσφέρει ιδιαίτερη διατροφική αξία. Η περιστασιακή κατανάλωση ενός ποτού μπορεί να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους, εφόσον συνολικά παραμένει κανείς στο επιθυμητό θερμιδικό ισοζύγιο.

Το βασικό είναι λοιπόν η ποσότητα και η συχνότητα. Και ειδικά στα αποστάγματα, όπου ένα μικρό ποτήρι μπορεί να περιέχει πολύ περισσότερο αλκοόλ από ένα αντίστοιχο ποτήρι μπίρας, το μέτρο έχει ιδιαίτερη σημασία.

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