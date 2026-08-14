Η Κίνα δοκιμάζει το τρένο του μέλλοντος: 0-800 χλμ./ώρα σε 5,3 δευτερόλεπτα

Η Κίνα δοκιμάζει τις δυνατότητες της ηλεκτρομαγνητικής πρόωσης με ένα πειραματικό όχημα maglev του Donghu Laboratory, βάρους περίπου 1.157-1.158 κιλών, το οποίο επιτάχυνε από στάση στα 800 χλμ./ώρα σε μόλις 5,3 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας περίπου 2,9 G.

Η δοκιμή δεν αφορά την ανάπτυξη επιβατικού τρένου που θα κινείται με τέτοιες ταχύτητες. Στόχος είναι η μελέτη της μαγνητικής αιώρησης, της ηλεκτρομαγνητικής πρόωσης, της παροχής ισχύος, του ελέγχου και της πέδησης σε ακραίες συνθήκες.

Το όχημα είχε προηγουμένως φτάσει τα 650 χλμ./ώρα σε 7,1 δευτερόλεπτα τον Ιούνιο του 2025, ενώ ακολούθησαν δοκιμές στα 697 και τελικά στα 800 χλμ./ώρα. Η επίτευξη τέτοιων επιδόσεων απαιτεί εξαιρετικά ακριβή υποδομή, με τις αποκλίσεις στη διαδρομή να περιορίζονται περίπου στα 0,5 χιλιοστά, σύμφωνα με το Popular Science.

Η τεχνολογία θα μπορούσε μελλοντικά να αξιοποιηθεί όχι μόνο στα τρένα, αλλά και για την αρχική επιτάχυνση πυραύλων, φορτίων, drones ή άλλων αεροσκαφών πριν από την απογείωση. Ωστόσο, πρόκειται για ερευνητικές εφαρμογές και όχι για έτοιμα συστήματα.

Το ρεκόρ δεν σημαίνει ότι η Κίνα ετοιμάζει επιβατικό τρένο 800 χλμ./ώρα. Η δοκιμή αποτελεί κυρίως ένα πείραμα πάνω στην ηλεκτρομαγνητική πρόωση, με έμφαση στην ταχύτητα, την ακρίβεια και τη διαχείριση τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας.

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