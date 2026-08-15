Πρώτη νίκη για Σπόρτινγκ με σκόρερ και MVP τον Ιωαννίδη (βίντεο)

Δύο στα δύο για τον Φώτη Ιωαννίδη και πρώτη νίκη για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας! Τα «Λιοντάρια» επικράτησαν 3-2 της Γκιμαράες στο «Αλβαλάδε» με τον Έλληνα άσο, που είχε σκοράρει και στην πρεμιέρα (2-2 με την Εστρέλα Αμαδόρα), να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ στο 22'. Ο Ιωαννίδης ήταν εκπληκτικός, καθώς έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο γκολ της Σπόρτινγκ στο πρώτο ημίχρονο που σημείωσαν οι Γκονσάλβες (9΄), Αλτιμίρα (41΄). Στο δεύτερο 45λεπτο οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και μείωσαν σε 3-2 με δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά (Σάμου 66΄, Εντόι 68΄) αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την μεγάλη επιστροφή τους.
Ο Ιωαννίδης αντικαταστάθηκε στο 75΄ από τον Ντέρι, ενώ βασικός ήταν και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος αποχώρησε με φορείο στο 83΄ μετά από σκληρό τάκλιν του Γκουστάβο Σίλβα και υπάρχει ανησυχία για την κατάστασή του.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος:
Σπόρτινγκ Λισ.-Γκιμαράες 3-2
Αλβέρκα-Εστρέλα Αμαδόρα 15/8
Ακαντέμικο-Σάντα Κλάρα 15/8
Ρίο Αβε-Πόρτο 15/8
Νασιονάλ-Εστορίλ 16/8
Αρούκα-Μορεϊρένσε 16/8
Μπράγκα-Ζιλ Βισέντε 16/8
Φαμαλικάο-Μαρίτιμο 16/8
Κάσα Πία-Μπενφίκα 17/8
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)
Σπόρτινγκ Λισ. 4 -2αγ.
Πόρτο 3
Αρούκα 3
Ζιλ Βισέντε 3
Μαρίτιμο 3
Ακαντέμικο 1
Νασιονάλ 1
Εστρέλα Αμαδόρα 1
Μορεϊρένσε 1
Σάντα Κλάρα 1
Μπράγκα 1
Μπενφίκα 1
Εστορίλ 1
Φαμαλικάο 1
Κάσα Πία 0
Ρίο Αβε 0
Γκιμαράες 0 -2αγ.
Αλβέρκα 0
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