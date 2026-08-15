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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρώτη νίκη για Σπόρτινγκ με σκόρερ και MVP τον Ιωαννίδη (βίντεο)

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
clock 11:11 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο στα δύο για τον Φώτη Ιωαννίδη και πρώτη νίκη για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας! Τα «Λιοντάρια» επικράτησαν 3-2 της Γκιμαράες στο «Αλβαλάδε» με τον Έλληνα άσο, που είχε σκοράρει και στην πρεμιέρα (2-2 με την Εστρέλα Αμαδόρα), να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ στο 22'. Ο Ιωαννίδης ήταν εκπληκτικός, καθώς έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο γκολ της Σπόρτινγκ στο πρώτο ημίχρονο που σημείωσαν οι Γκονσάλβες (9΄), Αλτιμίρα (41΄). Στο δεύτερο 45λεπτο οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και μείωσαν σε 3-2 με δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά (Σάμου 66΄, Εντόι 68΄) αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την μεγάλη επιστροφή τους.

Ο Ιωαννίδης αντικαταστάθηκε στο 75΄ από τον Ντέρι, ενώ βασικός ήταν και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος αποχώρησε με φορείο στο 83΄ μετά από σκληρό τάκλιν του Γκουστάβο Σίλβα και υπάρχει ανησυχία για την κατάστασή του.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος:



Σπόρτινγκ Λισ.-Γκιμαράες   3-2

Αλβέρκα-Εστρέλα Αμαδόρα   15/8

Ακαντέμικο-Σάντα Κλάρα    15/8

Ρίο Αβε-Πόρτο             15/8

Νασιονάλ-Εστορίλ          16/8

Αρούκα-Μορεϊρένσε         16/8

Μπράγκα-Ζιλ Βισέντε       16/8

Φαμαλικάο-Μαρίτιμο        16/8

Κάσα Πία-Μπενφίκα         17/8



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)

Σπόρτινγκ Λισ.     4 -2αγ.

Πόρτο              3

Αρούκα             3

Ζιλ Βισέντε        3

Μαρίτιμο           3

Ακαντέμικο         1

Νασιονάλ           1

Εστρέλα Αμαδόρα    1

Μορεϊρένσε         1

Σάντα Κλάρα        1

Μπράγκα            1

Μπενφίκα           1

Εστορίλ            1

Φαμαλικάο          1

Κάσα Πία           0

Ρίο Αβε            0

Γκιμαράες          0 -2αγ.

Αλβέρκα            0

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Ιωαννίδης Σπορτινγκ Λισαβόνας
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