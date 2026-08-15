Δεκαπενταύγουστος στο Ηράκλειο: Πλήθος πιστών στις θρησκευτικές εκδηλώσεις

Με ευλάβεια και Θεία κατάνυξη το Ηράκλειο τίμησε σήμερα 15 Αυγούστου την Κοίμηση της Θεοτόκου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός παρακολούθησε την παραμονή τις θρησκευτικές εκδηλώσεις στην Παναγία Καμαριανή στη Νέα Αλικαρνασσό καθώς και στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου των Βουτών, και την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μασταμπά.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος παρακολούθησε σήμερα την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασταμπά, χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Κνωσού Μεθόδιου. Τη Θεία Λειτουργία παρακολούθησαν επίσης η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη και η Πρόεδρος της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δωροθέα Βρούχου.

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Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αντάλλαξε ευχές με τους δημότες που είχαν κατακλύσει τον Ιερό Ναό και ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους: «Δεκαπενταύγουστος, η Κοίμηση της Θεοτόκου. Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, μέρα ορόσημο για το καλοκαίρι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πίστη και τις παραδόσεις μας. Εύχομαι ολόψυχα σε όλες τις Ηρακλειώτισσες και όλους τους Ηρακλειώτες, σε όσους βρίσκονται αυτές τις ημέρες στον Δήμο μας, υγεία, ευτυχία και χαρά. Να κρατήσουμε από τη μεγάλη αυτή γιορτή το μήνυμα της αγάπης, της ελπίδας και της αλληλεγγύης και να συνεχίσουμε να προχωρούμε με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και στη δυναμική του τόπου μας. Χρόνια πολλά!»

Χθες, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνοδευόμενος από την σύζυγό του Άση Λυγερού, παρακολούθησε μαζί με την Γενική Γραμματέα του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού Αλέξανδρο Τσουλφά, την τελετή του Εσπερινού στην Παναγία Καμαριανή στη Νέα Αλικαρνασσό, καθώς και την τελετή του Εσπερινού και την λιτάνευση της Ιερής εικόνας στο Ναό της Κοιμήσεως των Βουτών, παρουσία του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Βουτών Μπάμπη Αλογδιανάκη, συνοδεία πλήθους πιστών και της Δημοτικής Φιλαρμονικής με την Αρχιμουσικό Δέσποινα Σκανδαλάκη.

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