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GOSSIP - LIFESTYLE

Μπουρδούμης για τον ρόλο του ως Τσίπρας στην ταινία του Γαβρά

μπουρδούμης
clock 17:00 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης βρέθηκε στην εκπομπή «Ένας κι Ένας» μιλώντας μεταξύ άλλων για τη συνεργασία του με τον πολυβραβευμένο Έλληνα σκηνοθέτη, Κώστα Γαβρά,  όπου και υποδύθηκε τον Αλέξη Τσίπρα.

Νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα παράσημα που έχω. Καταρχάς γνώρισα τον Κώστα Γαβρά και όλη η διαδικασία από τα κάστινγκ μέχρι να φτάσω να τον γνωρίσω και μετά να μου ανακοινώσει ότι θα είμαι στην ταινία. Κόντεψα να τρακάρω. Όταν μου το ανακοίνωσε στο τηλέφωνο, έκατσα στην άκρη. Κόντεψα από τη χαρά μου να τρακάρω. Μου είπε ”πήγαινε να διαβάσεις αυτό το βιβλίο του Βαρουφάκη”. Μετά μου είπε για τον ρόλο. Στην αρχή κρατήσαμε την εμπιστευτικότητα», είπε χαρακτηριστικά.



Όλα τα θυμάμαι πολύ έντονα και μου ανακοινώνεται αυτό. Έχω φτάσει στην παράσταση του "Mamma Mia", ετοιμάζεται ο κόσμος κι εγώ είμαι στο κέντρο του σταδίου μόνος μου και αρχίζω και φωνάζω ”ναι! Δεν το πιστεύω”. Δεν μπορούσα να πω τίποτα σε κανέναν, σε φίλο μου, σε σχέση μου. Νομίζω οι πρώτοι που το έμαθαν ήταν οι γονείς μου. Ήταν ένα ταξίδι φανταστικό».

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