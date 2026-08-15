ΣΑΒ.15 Αυγ 2026 21:39
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Έρημη πόλη η Αθήνα τον Δεκαπενταύγουστο - Άδειοι δρόμοι, λιγοστοί πολίτες

Εικόνες από την άδεια Αθήνα ανήμερα το Δεκαπενταύγουστο
clock 17:13 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Δεκαπενταύγουστος στην Αθήνα. Η εικόνα της πόλης αλλάζει ριζικά, με τους δρόμους να είναι άδειοι και ελάχιστους πολίτες να κυκλοφορούν. Η πρωτεύουσα αδειάζει, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την πόλη για νησιωτικούς προορισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της σημερινής εξόδου.

Το μεγαλύτερο μέρος της πρωινής κίνησης συγκεντρώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά. Στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου έως τις 13:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, στον Πειραιά η συνολική κίνηση ανέρχεται σε 21.893 επιβάτες βάσει των προγραμματισμένων προκρατήσεων. Από την περιοχή του Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια με 15.347 επιβάτες, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού η κίνηση φθάνει τους 6.546 επιβάτες.

Άδειοι οι δρόμοι στην Αθήνα τον Δεκαπενταύγουστο

Ειδικότερα, στον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί 32 δρομολόγια επιβατηγών-ταχύπλοων με 2.662 επιβάτες και 22 δρομολόγια επιβατηγών-οχηματαγωγών με 3.884 επιβάτες. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν εκτελέστηκαν τα δρομολόγια του “Blue Star Paros” προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο, καθώς και του “Super Speed Jet 4” προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι.

Στο λιμάνι της Ραφήνας, το απαγορευτικό απόπλου ισχύει έως τις 13:00, ωστόσο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι στις 08:30, 12:00 και 18:00 πραγματοποιούνται κανονικά. Αντίστοιχα, στο Λαύριο το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ έως τη 1 το μεσημέρι.

Άδειοι οι δρόμοι στην Αθήνα τον Δεκαπενταύγουστο
Άδειοι οι δρόμοι στην Αθήνα τον Δεκαπενταύγουστο

Καθώς τα καιρικά φαινόμενα παραμένουν έντονα και μεταβαλλόμενα, αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εκτέλεση των δρομολογίων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια.

Εικόνες από την άδεια Αθήνα ανήμερα το Δεκαπενταύγουστο

Φωτογραφίες - EUROKINISSI

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δεκαπενταυγουστος Αθήνα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis