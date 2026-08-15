Έρημη πόλη η Αθήνα τον Δεκαπενταύγουστο - Άδειοι δρόμοι, λιγοστοί πολίτες

Δεκαπενταύγουστος στην Αθήνα. Η εικόνα της πόλης αλλάζει ριζικά, με τους δρόμους να είναι άδειοι και ελάχιστους πολίτες να κυκλοφορούν. Η πρωτεύουσα αδειάζει, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την πόλη για νησιωτικούς προορισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της σημερινής εξόδου.

Το μεγαλύτερο μέρος της πρωινής κίνησης συγκεντρώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά. Στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου έως τις 13:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, στον Πειραιά η συνολική κίνηση ανέρχεται σε 21.893 επιβάτες βάσει των προγραμματισμένων προκρατήσεων. Από την περιοχή του Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια με 15.347 επιβάτες, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού η κίνηση φθάνει τους 6.546 επιβάτες.

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Ειδικότερα, στον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί 32 δρομολόγια επιβατηγών-ταχύπλοων με 2.662 επιβάτες και 22 δρομολόγια επιβατηγών-οχηματαγωγών με 3.884 επιβάτες. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν εκτελέστηκαν τα δρομολόγια του “Blue Star Paros” προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο, καθώς και του “Super Speed Jet 4” προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι.

Στο λιμάνι της Ραφήνας, το απαγορευτικό απόπλου ισχύει έως τις 13:00, ωστόσο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι στις 08:30, 12:00 και 18:00 πραγματοποιούνται κανονικά. Αντίστοιχα, στο Λαύριο το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ έως τη 1 το μεσημέρι.

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Καθώς τα καιρικά φαινόμενα παραμένουν έντονα και μεταβαλλόμενα, αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εκτέλεση των δρομολογίων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια.

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Φωτογραφίες - EUROKINISSI

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