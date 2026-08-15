ΣΑΒ.15 Αυγ 2026 21:40
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου: Τιμήθηκε η μνήμη των πεσόντων του Καμαριώτη

Τους πεσόντες του Καμαριώτη τίμησαν Δήμος Μαλεβιζίου και Τοπική Κοινότητα
clock 17:37 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Με μια σεμνή τελετή παρουσία εκπροσώπων αρχών, φορέων, συγγενών των θυμάτων και κατοίκων του χωριού, ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Τοπική Κοινότητα Καμαριώτη τίμησαν τη μνήμη των εκτελεσθέντων από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Κατά τον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας μεταξύ άλλων ανέφερε :«Οι νεκροί που τιμούμε σήμερα δεν είναι απλώς ονόματα χαραγμένα σε μια μαρμάρινη στήλη. Δεν είναι αριθμοί σε έναν μακρινό ιστορικό απολογισμό. Ήταν άνθρωποι αυτού του τόπου. Είχαν οικογένειες, όνειρα και προσδοκίες. Είχαν μια ειρηνική ζωή που διακόπηκε βίαια από τον πόλεμο και την κατοχική βαρβαρότητα. Και όταν η Ιστορία το απαίτησε, κατέβαλαν το υπέρτατο τίμημα: την ίδια τους τη ζωή. Σήμερα αναπαύονται ο ένας δίπλα στον άλλο στη συλλογική μνήμη του Καμαριώτη. Αυτή η παρακαταθήκη δεν μας καλεί να αναζητήσουμε εκδίκηση.

Τους πεσόντες του Καμαριώτη τίμησαν Δήμος Μαλεβιζίου και Τοπική Κοινότητα

Μας καλεί να υπερασπιστούμε την ιστορική αλήθεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μας καλεί να αντιστεκόμαστε στη λήθη, στον φανατισμό, στη μισαλλοδοξία και σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού.Ως Δήμος Μαλεβιζίου στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στη θυσία τους. Αναγνωρίζουμε ως θεσμικό και ηθικό μας χρέος να διαφυλάσσουμε τη μνήμη τους, να φροντίζουμε τα μνημεία που την αποτυπώνουν και να μεταδίδουμε την ιστορία τους στις νεότερες γενιές.»

Τους πεσόντες του Καμαριώτη τίμησαν Δήμος Μαλεβιζίου και Τοπική Κοινότητα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Καμαριώτης Πεσοντες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis