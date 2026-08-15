Δήμος Μαλεβιζίου: Τιμήθηκε η μνήμη των πεσόντων του Καμαριώτη

Με μια σεμνή τελετή παρουσία εκπροσώπων αρχών, φορέων, συγγενών των θυμάτων και κατοίκων του χωριού, ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Τοπική Κοινότητα Καμαριώτη τίμησαν τη μνήμη των εκτελεσθέντων από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Κατά τον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας μεταξύ άλλων ανέφερε :«Οι νεκροί που τιμούμε σήμερα δεν είναι απλώς ονόματα χαραγμένα σε μια μαρμάρινη στήλη. Δεν είναι αριθμοί σε έναν μακρινό ιστορικό απολογισμό. Ήταν άνθρωποι αυτού του τόπου. Είχαν οικογένειες, όνειρα και προσδοκίες. Είχαν μια ειρηνική ζωή που διακόπηκε βίαια από τον πόλεμο και την κατοχική βαρβαρότητα. Και όταν η Ιστορία το απαίτησε, κατέβαλαν το υπέρτατο τίμημα: την ίδια τους τη ζωή. Σήμερα αναπαύονται ο ένας δίπλα στον άλλο στη συλλογική μνήμη του Καμαριώτη. Αυτή η παρακαταθήκη δεν μας καλεί να αναζητήσουμε εκδίκηση.

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Μας καλεί να υπερασπιστούμε την ιστορική αλήθεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μας καλεί να αντιστεκόμαστε στη λήθη, στον φανατισμό, στη μισαλλοδοξία και σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού.Ως Δήμος Μαλεβιζίου στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στη θυσία τους. Αναγνωρίζουμε ως θεσμικό και ηθικό μας χρέος να διαφυλάσσουμε τη μνήμη τους, να φροντίζουμε τα μνημεία που την αποτυπώνουν και να μεταδίδουμε την ιστορία τους στις νεότερες γενιές.»

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