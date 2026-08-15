Κρήτη: Νύχτα με περιστατικά μέθης – Στο ΕΚΑΒ νεαροί σε Ρέθυμνο και Χανιά

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Αυξημένα ήταν και το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου τα περιστατικά που συνδέονται με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στην Κρήτη, κινητοποιώντας το ΕΚΑΒ.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου καταγράφηκαν δύο περιστατικά σε Ρέθυμνο και Χανιά, όπου νεαροί χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια και διακομιδή. Αντίστοιχα περιστατικά σημειώθηκαν και σε Χερσόνησο και Μάλια, περιοχές με έντονη νυχτερινή δραστηριότητα.

Παράλληλα, αρκετοί νέοι χρειάστηκε να απευθυνθούν σε ιατρεία, κλινικές και νοσοκομεία σε διάφορα σημεία του νησιού. Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται κατά τη θερινή περίοδο, με τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ να επισημαίνουν ότι πολλά περιστατικά δεν καταγράφονται, καθώς συνοδοί αναλαμβάνουν τη μεταφορά των ατόμων στα καταλύματά τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πατούδα: Το παραδοσιακό, γεμιστό γλύκισμα που φτιάχνουν στην Ιεράπετρα τον Δεκαπενταύγουστο