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ΚΟΣΜΟΣ

Και δεύτερη σφοδρή δόνηση στην Ινδονησία: 6,9 Ρίχτερ στη Σουμάτρα

σεισμός - Ινδονησία
clock 16:11 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών έπληξε τη βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USGS).

Νωρίτερα, το Κέντρο Γεωεπιστημών της Γερμανίας (GFZ) είχε μετρήσει την δόνηση στους 6,8 βαθμούς. Είναι η δεύτερη σφοδρή σεισμική δόνηση που πλήττει την Ινδονησία σε διάστημα λίγων ωρών.

Το επίκεντρο της δεύτερης δόνησης εντοπίσθηκε στο Πεματανάνγκσιανταρ, σε απόσταση 126 χιλιομέτρων της πρωτεύουσας Μεντάν στην δυτική Ινδονησία. Το εστιακό βάθος του σεισμού μετρήθηκε στα 158 χιλιόμετρα.

Τριάντα οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον προηγούμενο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που πριν από λίγες ώρες την ανατολική Ινδονησία.

Το τεράστιο ινδονησιακό αρχιπέλαγος γνωρίζει αυξημένη και συχνή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα εξαιτίας της θέσης του στον Δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού.

Παράλληλα, σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών έπληξε την βόρεια ακτή της Παπούας Νέας Γουινέας, ανακοίνωσε το Κέντρο Γεωεπιστημών της Γερμανίας. Το εστιακό του βάθος μετρήθηκε στα 10 χιλιόμετρα.

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