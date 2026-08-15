Αλεξανδράκη: Η φωτογραφία με το μονόπετρο και η μαντινάδα για τον γάμο

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη πόσταρε φωτογραφίες από το ταξίδι της στις Μαλβίδες. Αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν το μονόπετρο που φορούσε, δεν διευκρινίζει αν το συγκεκριμένο κόσμημα συνδέεται με πρόταση γάμου

Την ανάρτηση τη συνόδευσε με μία μαντινάδα.

«Όλεν η ζωή μ’, εσύ, Τ’ κατσίας σ’, γιαβρόπο μ’, πολλά αγαπώ σε !



Κύρη μου, εδά που μ’ έταξες στεφάνι να μου βάλεις,



κρήσσα καρδιά σου δίδω εγώ, στα χέρια σου να βάλεις..



Κι αν είναι η μοίρα μας μαζί τα χρόνια να διαβούμε,



το ναι σου λέω περήφανα αντάμα να γερούμε ..», έγραψε χαρακτηριστικά.

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