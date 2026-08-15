ΣΑΒ.15 Αυγ 2026 21:39
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Αλεξανδράκη: Η φωτογραφία με το μονόπετρο και η μαντινάδα για τον γάμο

αλε
clock 18:00 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη πόσταρε φωτογραφίες από το ταξίδι της στις Μαλβίδες. Αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν το μονόπετρο που φορούσε, δεν διευκρινίζει αν το συγκεκριμένο κόσμημα συνδέεται με πρόταση γάμου

Την ανάρτηση τη συνόδευσε με μία μαντινάδα.

«Όλεν η ζωή μ’, εσύ, Τ’ κατσίας σ’, γιαβρόπο μ’, πολλά αγαπώ σε !

Κύρη μου, εδά που μ’ έταξες στεφάνι να μου βάλεις,

κρήσσα καρδιά σου δίδω εγώ, στα χέρια σου να βάλεις..

Κι αν είναι η μοίρα μας μαζί τα χρόνια να διαβούμε,

το ναι σου λέω περήφανα αντάμα να γερούμε ..», έγραψε χαρακτηριστικά.

αλεξανδρακη

Διαβάστε επίσης 

Kidman: «Έλεγαν ότι ο γάμος με τον Tom Cruise θα καταστρέψει την καριέρα μου»

Βαλαβάνη: Πόζαρε με μαγιό και δίχως ίχνος ρετούς

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δήμητρα Αλεξανδράκη μονόπετρο Μαντινάδα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis