Μονή Προυσού: Το «σπίτι της Παναγίας» στην καρδιά της Ευρυτανίας (βίντεο)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σκαρφαλωμένη πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο, ανάμεσα στα βουνά της Ευρυτανίας, η Ιερά Μονή Προυσού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ρούμελης. Το μοναστήρι είναι αφιερωμένο στην Παναγία Προυσιώτισσα και έχει συνδεθεί επί αιώνες με την παράδοση, την πίστη και την ιστορία της περιοχής.

Η θέση της μονής, περίπου 35 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι, δημιουργεί την εντύπωση ενός φυσικού οχυρού. Ο δρόμος οδηγεί μέσα από ένα εντυπωσιακό ορεινό τοπίο, ώσπου εμφανίζεται το μοναστήρι, χτισμένο πάνω στον βράχο.

Το μοναστήρι-θαύμα μέσα στα βουνά της Ευρυτανίας

Η Μονή Προυσιώτισσας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα απόκρημνη τοποθεσία, ανάμεσα στις βουνοπλαγιές της Ευρυτανίας. Τα κτίσματά της αναπτύσσονται γύρω από έναν βραχώδη σχηματισμό, ενώ στο συγκρότημα βρίσκεται και το σπηλαιώδες παρεκκλήσι της Ευρέσεως.

Εκεί βρίσκεται και η περίφημη εικόνα της Παναγίας Προυσιώτισσας, η οποία αποτελεί το επίκεντρο του προσκυνήματος. Το παρεκκλήσι έχει ιστορηθεί σε δύο διαφορετικές περιόδους, τον 13ο–14ο και τον 16ο αιώνα.Πηγή: Point Of View GR

Το σημερινό καθολικό της μονής οικοδομήθηκε το 1754, ενώ οι τοιχογραφίες του έγιναν το 1785. Το εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο χρονολογείται από το 1810.

Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας

Η ιστορία της μονής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εικόνα της Παναγίας Προυσιώτισσας.

Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα προερχόταν από την Προύσα της Μικράς Ασίας και μεταφέρθηκε στην Ελλάδα κατά την περίοδο της Εικονομαχίας, προκειμένου να προστατευθεί από την καταστροφή.

Η παράδοση συνδέει την άφιξή της στην Ευρυτανία με θαυματουργά γεγονότα. Η εικόνα βρέθηκε τελικά σε σπήλαιο, στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η μονή. Η παράδοση αυτή αποτελεί μέχρι σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του προσκυνήματος.

Πότε γιορτάζει η Μονή Προυσού

Η μεγάλη πανήγυρη της Μονής Προυσού πραγματοποιείται στις 23 Αυγούστου, στα Εννιάμερα της Παναγίας, ημέρα κατά την οποία τιμάται ιδιαίτερα η Παναγία η Προυσιώτισσα.

Η γιορτή είναι από τις σημαντικότερες θρησκευτικές στιγμές της μονής και συγκεντρώνει πλήθος προσκυνητών από την Ευρυτανία, τη Ρούμελη και πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν τον εορτασμό στις 22 και 23 Αυγούστου, με κορύφωση στις 23 Αυγούστου.

Αν κάποιος θέλει να γνωρίσει τη μονή σε μια ιδιαίτερα ζωντανή και κατανυκτική στιγμή, η περίοδος της πανηγύρεως είναι αναμφίβολα ξεχωριστή/

Πηγή: Point Of View GR

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δεκαπενταύγουστος: Η Ελλάδα γιορτάζει τη Μάνα της - Το "Πάσχα" του καλοκαιριού

Δεκαπενταύγουστος: Από το Ακρωτήρι μέχρι την Κίσσαμο κι από τα Χανιά μέχρι τα Σφακιά ηχούν οι καμπάνες