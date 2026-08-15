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Βιάννος: Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η Γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου

Θεσμός για τη Βιάννο η 3η Γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου
clock 18:23 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με επιτυχία ολοκληρώνεται απόψε η 3η Γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στην Άνω Βιάννο, με τη συμμετοχή πολλών εκθετών, οι οποίοι, κατά μήκος της κεντρικής οδού, παρουσιάζουν τα προϊόντα τους στα εκθεσιακά περίπτερα. Χθες, πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί, τόσο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης όσο και στη μουσική βραδιά που

ακολούθησε. Κάτι που αναμένεται να γίνει και απόψε, κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Γιορτής.

Πρόκειται για μια γιορτή, η οποία έχει γίνει θεσμός για την περιοχή και στοχεύει να φέρει ακόμη πιο κοντά τους ντόπιους ελαιοπαραγωγούς με τους επισκέπτες. Η διοργάνωση του διήμερου κύκλου εκδηλώσεων γίνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Βιάννου, με τη στήριξη του Δήμου Βιάννου.

Αξίζει να σημειωθεί πως, στο πλαίσιο της γιορτής, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, να γευτούν τοπικά προϊόντα και αυθεντικές συνταγές, να διασκεδάσουν με καλή μουσική και να γνωρίσουν από κοντά τους παραγωγούς του τόπου, μέσα από την έκθεση τοπικών προϊόντων.

Θεσμός για τη Βιάννο η 3η Γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου

Ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, στη διάρκεια του χαιρετισμού του δεν παρέλειψε να δώσει συγχαρητήρια: στους διοργανωτές για τη φετινή Γιορτή, σε όλους όσους εργάστηκαν εθελοντικά τις προηγούμενες ημέρες προκειμένου να είναι επιτυχημένη αυτή η μεγάλη γιορτή στη Βιάννο, στους εκθέτες αλλά και στους

επισκέπτες που αγκάλιασαν τη Γιορτή, τονίζοντας πως το ελαιόλαδο και η ελιά είναι συνυφασμένα με την ιστορία, τον πολιτισμό και την οικονομία της Βιάννου.

«Στηρίζουμε την εκδήλωση, αλλά και το τοπικό προϊόν ως Δημοτική Αρχή, γιατί είναι ένα προϊόν «χρυσάφι», με τα καλύτερα και ποιοτικότερα χαρακτηριστικά. Ένα προϊόν με πλούσια διατροφική αξία, το οποίο δυστυχώς σήμερα έχει αφεθεί στην τύχη του, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να μην μπορούν να καλύψουν τα έξοδά τους.

Θεσμός για τη Βιάννο η 3η Γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου

Με ένα κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Αυτό που απαιτείται είναι να στηριχθεί το ελαιόλαδο και οι ελαιοπαραγωγοί, που βλέπουν ως σήμερα πως οι μόνοι φορείς που τους στηρίζουν είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι τοπικοί φορείς. Η Πολιτεία πρέπει να πάρει μέτρα για να προστατεύσει τους καλλιεργητές, όπως και η Ε.Ε., μιας και το λάδι σήμερα πιέζεται λόγω και των εισαγωγών από τις τρίτες χώρες.

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Δημος Βιαννου Γιορτή ελιάς και λαδιού
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