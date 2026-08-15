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GOSSIP - LIFESTYLE

Μαρία Αντωνά: Στις Σεϋχέλλες με τον Γιώργο Λιάγκα

αντωνα
clock 19:00 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στις εξωτικές Σεϋχέλλες επέλεξαν να περάσουν μέρος του φετινού καλοκαιριού ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά. Η ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τον εξωτικό προορισμό.

«Σήμερα η ευχή μου είναι μία… Να γεμίζουμε τη ζωή μας ταξίδια, αγάπη και στιγμές με τους ανθρώπους της καρδιάς μας… Γιατί αυτές είναι οι αναμνήσεις που μένουν για πάντα! Και μια ευχή από καρδιάς για όλους… Να έχουμε υγεία, αγάπη και ανθρώπους που μας αγαπούν αληθινά.

Να βρίσκουμε πάντα μικρούς λόγους να χαμογελάμε, όμορφες στιγμές να κρατάμε στην ψυχή μας και όνειρα που μας ταξιδεύουν. Να είναι η ζωή όλων μας γεμάτη φως, καλοσύνη και αγάπη», έγραψε η Μαρία Αντωνά με αφορμή τη γιορτή της.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARIA ANTONA (@maria_antwna)

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