Ινδονησία: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό - Άνθρωποι καταπλακώθηκαν στον ύπνο τους

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Βαρύς είναι πλέον ο απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Ινδονησία, καθώς τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και οι Αρχές προειδοποιούν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να αποτυπωθεί η πραγματική έκταση της καταστροφής.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί Φλόρες, την ώρα που εκατοντάδες κτήρια έχουν υποστεί ζημιές από την κύρια δόνηση των 7,7 Ρίχτερ και τους δεκάδες μετασεισμούς που ακολούθησαν.

Πάντως, ο κυβερνήτης της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, Εμανουέλ Μέλκιαντες Λάκα Λένα, ανέφερε ότι θύματα σκοτώθηκαν την ώρα που κοιμούνταν, όταν καταπλακώθηκαν από συντρίμμια. Η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 05:00 π.μ. [τοπική ώρα] του Σαββάτου (15/8), με εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων.

Στους 47 οι νεκροί από τον σεισμό στην Ινδονησία

Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται καθώς οι Αρχές αποκτούν πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας (BNPB), 24 θάνατοι έχουν καταγραφεί στην περιοχή Μανγκαράι, 17 στην Ανατολική Μανγκαράι και τρεις στη Σίκα. Τουλάχιστον ένας νεκρός έχει καταγραφεί επίσης στις περιοχές Νγκάντα, Έντε και Δυτική Μανγκαράι. Υπάρχουν επίσης τραυματίες, ενώ η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων συνεχίζεται.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για περισσότερα από 150 σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ζημιές έχουν καταγραφεί επίσης σε δεκάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα, δομές υγείας, χώρους λατρείας, γραφεία και άλλες δημόσιες εγκαταστάσεις.

Πανικός όταν υποχώρησε η θάλασσα

Οι πρώτες ώρες μετά τον σεισμό ήταν δραματικές και στις παράκτιες περιοχές.

Συγκεκριμένα, ο Άρνολντ Ουελιάντο, κάτοικος του χωριού Ταλιμπούρα στη Σίκα, περιέγραψε στο BBC ότι ξύπνησε από το «πολύ δυνατό τράνταγμα» και έτρεξε αμέσως στο δωμάτιο του παιδιού του. Όπως ανέφερε, πολλοί κάτοικοι είχαν ήδη αρχίσει να κατευθύνονται προς τους λόφους, ενώ άλλοι συγκεντρώθηκαν στους δρόμους όταν αντιλήφθηκαν ότι η θάλασσα είχε υποχωρήσει.

«Το νερό παρέμεινε χαμηλά για αρκετή ώρα, οπότε όλοι πανικοβλήθηκαν και έτρεξαν», είπε. Οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθη περίπου τρεις ώρες αργότερα.

Ακόμα, σύμφωνα με την BNPB, περίπου 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν ή εγκατέλειψαν μόνοι τους τις περιοχές όπου βρίσκονταν.

Χαρακτηριστικές της έντασης του σεισμού είναι οι εικόνες από το λιμάνι του Μαουμέρε. Βίντεο από το σημείο δείχνει μεγάλα κομμάτια σκυροδέματος να αποκολλώνται από το κτήριο του τερματικού σταθμού και να πέφτουν πάνω σε επιβάτες που περίμεναν να επιβιβαστούν σε πλοίο.

Άνθρωποι βρέθηκαν στη θάλασσα όταν κατέρρευσε η γέφυρα επιβίβασης που συνέδεε την προβλήτα με το πλοίο.

Οι μετασεισμοί κρατούν τους κατοίκους έξω από τα σπίτια

Μετά τα 7,7 Ρίχτερ ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί. Ανάμεσά τους καταγράφηκε δόνηση μεγέθους 6,1 Ρίχτερ.

Ο φόβος νέων ισχυρών δονήσεων έχει οδηγήσει πολλούς κατοίκους να παραμένουν σε εξωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την επιστροφή στα σπίτια τους.

Η Γιούλιαν Τζουίτα Εκάλια, πανεπιστημιακός από την πόλη Ρουτένγκ, περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μετέφερε ακόμη και την κουζίνα της έξω από το σπίτι εξαιτίας του φόβου των μετασεισμών.

«Δεν έχω αισθανθεί ποτέ τόσο μεγάλο σεισμό», είπε, περιγράφοντας την αίσθηση σαν να βρίσκονταν «πάνω σε τραμπολίνο».

Η αποτίμηση των καταστροφών αναμένεται να είναι δύσκολη, καθώς αρκετές από τις πληγείσες περιοχές είναι απομακρυσμένες και ορεινές. Οι Αρχές στέλνουν βοήθεια στις περιοχές που επλήγησαν και καλούν τους κατοίκους να παραμένουν μακριά από τις ακτές και από κτήρια που εμφανίζουν ζημιές.

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