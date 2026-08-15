Η Σελήνη ανοίγει παράθυρο στο βρεφικό Σύμπαν – Η αποστολή που θα αναζητήσει το αρχέγονο σήμα

Μια αποστολή στην αθέατη πλευρά της Σελήνης φιλοδοξεί να δώσει στους επιστήμονες μια πρωτόγνωρη εικόνα για τα πρώτα στάδια της ιστορίας του Σύμπαντος.

Το σχέδιο προβλέπει την τοποθέτηση σε σεληνιακή τροχιά ενός μικροδορυφόρου περίπου στο μέγεθος μιας βαλίτσας.



Σχεδιάζουν να θέσουν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη ένα δορυφόρο στο μέγεθος μιας βαλίτσας. Αξιοποιώντας τα δεδομένα που θα συλλέγει καθώς περνά πάνω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης θα αναζητήσουν ένα σήμα ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ουδέτερα άτομα υδρογόνου στο πρώιμο Σύμπαν.

Πιο συγκεκριμένα ο δορυφόρος, με το προσωνύμιο CosmoCube θα αναζητήσει αυτό που είναι γνωστό ως γραμμή των 21 εκατοστών (21cm line). Κρίσιμη σημασία έχει το γεγονός ότι όσο παλαιότερο είναι το σήμα, τόσο περισσότερο το μήκος κύματός του έχει διασταλεί — ή έχει υποστεί ερυθρή μετατόπιση (redshift) — προς μεγαλύτερα μήκη κύματος. Αυτό παρέχει έναν τρόπο παρακολούθησης της έντασής του με την πάροδο του χρόνου σε σχέση με την κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου μικροκυμάτων.

«Το βασικό πράγμα που παρακολουθούμε εξετάζοντας αυτό το σήμα είναι η φυσική θερμοκρασία του αερίου στο πρώιμο Σύμπαν» δήλωσε ο καθηγητής Ελόι ντε Λέρα Ασέντο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης από το Cavendish Laboratory του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ.

Με το σήμα των 21 εκατοστών να λειτουργεί κάπως σαν θερμόμετρο η ερευνητική ομάδα ελπίζει να μελετήσει γεγονότα από την αρχή της λεγόμενης «Εποχής του Μεσαίωνα», περίπου 380.000 χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, και στη συνέχεια την Κοσμική Αυγή όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα άστρα και οι πρώτοι γαλαξίεςμέ χρι το τέλος αυτού που είναι γνωστό ως εποχή του επανιονισμού, περίπου 1 δισεκατομμύριο χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

«Η θερμοκρασία του αερίου επηρεάζεται από τα γεγονότα που συμβαίνουν στο Σύμπαν εκείνη την εποχή. Η ένταση και το σχήμα του σήματος των 21 εκατοστών αναμένεται επίσης να επηρεάζονται από τη σκοτεινή ύλη, προσφέροντας στους επιστήμονες έναν τρόπο να διερευνήσουν τη φύση αυτού του μυστηριώδους συστατικού του Σύμπαντος» λέει ο Ασέντο.

Οι παρεμβολές



Οι ερευνητές έχουν προσπαθήσει και στο παρελθόν να ανιχνεύσουν τη γραμμή των 21 εκατοστών, όμως αυτό είναι δύσκολο με τη χρήση επίγειων οργάνων. Όχι μόνο το σήμα είναι εξαιρετικά ασθενές, αλλά η ανθρώπινη τεχνολογία — από τα ραδιόφωνα FM έως τις επικοινωνίες των αεροσκαφών — μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

Σε δημοσίευση τους στην επιθεώρηση «Nature Astronomy» οι ερευνητές ανέφεραν ότι στις δυσκολίες περιλαμβάνονται επίσης οι παρεμβολές που προκαλεί η ιονόσφαιρα της Γης.

Ενώ οι επιστήμονες του ραδιοτηλεσκοπίου EDGES (Experiment to Detect the Global EoR Signature) στην Αυστραλία υποστηρίζουν ότι έχουν εντοπίσει τη γραμμή των 21 εκατοστών έχουν διατυπωθεί ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Η ομάδα πίσω από την αποστολή CosmoCube, η οποία αναμένεται να διαρκέσει δύο χρόνια, δήλωσε ότι οι παρατηρήσεις από την αθέατη πλευρά της Σελήνης θα μπορούσαν να παρακάμψουν πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα επίγεια όργανα.

«Το συνολικό κόστος εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 50 εκατ. ευρώ ενώ η ημερομηνία εκτόξευσης υπολογίζουμε ότι θα είναι περίπου σε πέντε χρόνια από τώρα» αναφέρει ο Ασέντο προσθέτοντας ότι το CosmoCube έχει ήδη λάβει χρηματοδότηση άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ από τη διαστημική υπηρεσία της Βρετανίας.

Ο Φιλ Μπουλ καθηγητής κοσμολογίας στο Κέντρο Αστροφυσικής Jodrell Bankο οποίος δεν συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χαιρέτισε την αποστολή.

«Οι μετρήσεις του CosmoCube θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τα βασικά συστατικά της κοσμικής μας προέλευση, τις διαδικασίες που οδήγησαν στον σχηματισμό των πρώτων άστρων και γαλαξιών και που φώτισαν το Σύμπαν μετά τον Κοσμικό Μεσαίωνα» είπε.

Ωστόσο ο Μπουλ επισήμανε ότι το CosmoCube δεν είναι η μοναδική αποστολή που προσπαθεί να πραγματοποιήσει αυτές τις μετρήσεις και ότι άλλες αποστολές ενδέχεται να φτάσουν πρώτες.

«Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι άλλες προγραμματισμένες σεληνιακές αποστολές μπορεί να μεταφέρουν μαζί τους ακριβώς το είδος του ανθρωπογενούς ραδιοθορύβου από τον οποίο προσπαθεί να ξεφύγει η αποστολή κάνοντας αυτή την προσπάθεια έναν αγώνα δρόμου με τον χρόνο».

Πηγή: Guardian

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