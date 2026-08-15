Πούτιν: Ρωσία και Βόρεια Κορέα "συνεργάζονται στενά σε όλους τους τομείς"

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ) «συνεργάζονται ενεργά σε όλους τους τομείς, καταβάλλοντας παράλληλα συντονισμένες προσπάθειες για να διασφαλίσουν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», ανέφερε το Σάββατο το επίσημο Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων (KCNA).

Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αυτές την Παρασκευή σε χαιρετιστήριο μήνυμα προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν, πρόεδρο των Κρατικών Υποθέσεων της ΛΔΚ, με την ευκαιρία της Ημέρας Απελευθέρωσης, ανέφερε το KCNA.

Οι δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πιονγιάνγκ έχουν πλέον αναβαθμιστεί σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση και οι δύο χώρες θα «αναλάβουν εποικοδομητικές κοινές προσπάθειες σε πιεστικά διμερή και διεθνή ζητήματα», ανέφερε το μήνυμα.

Η ΛΔΚ γιορτάζει την Ημέρα Απελευθέρωσης στις 15 Αυγούστου, σε ανάμνηση της απελευθέρωσης της Κορεατικής Χερσονήσου από την αποικιακή κυριαρχία της Ιαπωνίας στις 15 Αυγούστου 1945.

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