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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: "Μάζευε" μεθυσμένους το ΕΚΑΒ - 14 περιπτώσεις σε μία νύχτα!

αλκοολ
clock 07:42 | 16/08/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Δεκατέσσερα περιστατικά με άτομα σε κατάσταση μέθης κλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti, να διαχειριστεί το ΕΚΑΒ στην Κρήτη, από τα μεσάνυχτα μέχρι και σήμερα το πρωί, με την πλειοψηφία των περιστατικών να καταγράφεται στις τουριστικές περιοχές των Μαλίων και της Χερσονήσου.

Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, ιδιαίτερα από νεαρούς τουρίστες, εξακολουθεί να δημιουργεί σημαντικό φόρτο στις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, καθώς σχεδόν καθημερινά οι διασώστες καλούνται να επέμβουν για περιστατικά οξείας μέθης, σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό των περιστατικών, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο κινητοποιούνται τα πληρώματα.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι διασώστες φτάνουν στο σημείο όπου έχει αναφερθεί περιστατικό μέθης και τελικά δεν εντοπίζουν το άτομο που χρειάζεται βοήθεια. Έτσι, ένα ασθενοφόρο και ένα πλήρωμα παραμένουν για αρκετή ώρα εκτός υπηρεσίας, ενώ την ίδια στιγμή θα μπορούσαν να χρειάζονται για ένα σοβαρότερο περιστατικό.

Οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ έχουν επανειλημμένα εκφράσει τον προβληματισμό τους για την κατάσταση και ζητούν να εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο χρέωσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν πρόκειται για περιστατικά που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί και προκαλούν αδικαιολόγητη κινητοποίηση των πληρωμάτων.

Την ίδια ώρα, τα περιστατικά μέθης προκαλούν ανησυχία και στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών που δέχονται μεγάλο αριθμό τουριστών. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ δεν περιορίζεται στους χώρους διασκέδασης, καθώς αρκετοί από όσους καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ στη συνέχεια κινούνται στους δρόμους, δημιουργώντας προβλήματα και σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα, δίκυκλα και άλλες περιουσίες.

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