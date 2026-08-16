ΚΥΡ.16 Αυγ 2026 10:06
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Βαλλιστικοί πύραυλοι τη νύχτα στο Κίεβο, νεκρός στην Κρεβί Ρι

Κίεβο
clock 09:23 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, έπειτα από συναγερμό που κηρύχτηκε για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Παράλληλα, οι αρχές στην Κρεβί Ρι, βιομηχανική πόλη στο κεντρικό τμήμα της χώρας, έκαναν λόγο για έναν νεκρό και τουλάχιστον 6 τραυματίες σε χωριστή επιδρομή.

«Το Κίεβο δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Μείνετε σε καταφύγια!» ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο λίγο πριν από τις 03:00.

Ο αιρετός και η στρατιωτική διοίκηση της πόλης έκαναν λόγο για πυρκαγιές σε δυο συνοικίες της πρωτεύουσας, στην Ομπολόνσκι και στην Χολοσίφσκι. Η τελευταία πηγή έκανε λόγο για έναν τραυματία «ως τις 03:35». Μερικά λεπτά νωρίτερα, είχε ανακοινώσει τη λήξη του συναγερμού.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ: Αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή η σύγκρουση δύο αεροπλάνων

Ισπανία: Δύο γυναίκες νεκρές από τις πλημμύρες

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία Κίεβο Ρωσια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis