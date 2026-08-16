Πόλεμος στην Ουκρανία: Βαλλιστικοί πύραυλοι τη νύχτα στο Κίεβο, νεκρός στην Κρεβί Ρι

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, έπειτα από συναγερμό που κηρύχτηκε για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Παράλληλα, οι αρχές στην Κρεβί Ρι, βιομηχανική πόλη στο κεντρικό τμήμα της χώρας, έκαναν λόγο για έναν νεκρό και τουλάχιστον 6 τραυματίες σε χωριστή επιδρομή.

«Το Κίεβο δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Μείνετε σε καταφύγια!» ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο λίγο πριν από τις 03:00.

👨‍🚒 À Kyiv, deux personnes ont été blessées à la suite d'une attaque nocturne de la Fédération de Russie — Service national des situations d'urgence







« Les bombardements ont provoqué des incendies et des dégâts dans les arrondissements d'Obolon et de Holosiivskyi », indiquent les… pic.twitter.com/jkDxm63PqX — Love🇺🇦Ukraine Charles Rume 🇱🇺 (@CharlesRume) August 16, 2026

Ukraine finally takes down Russia's largest logistics facility, the Koledino Wildberries in Moscow Oblast. pic.twitter.com/8APZJphtX7 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 16, 2026

Ο αιρετός και η στρατιωτική διοίκηση της πόλης έκαναν λόγο για πυρκαγιές σε δυο συνοικίες της πρωτεύουσας, στην Ομπολόνσκι και στην Χολοσίφσκι. Η τελευταία πηγή έκανε λόγο για έναν τραυματία «ως τις 03:35». Μερικά λεπτά νωρίτερα, είχε ανακοινώσει τη λήξη του συναγερμού.

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