Χερσόνησος: Θα βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για την φωτιά που άναψε

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Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ επιβλήθηκε από τους ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου σε άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε να καίει υπολείμματα καλλιεργειών σε υπαίθριο χώρο, στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

Η καύση έγινε κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος.

Στο μεταξύ, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 35χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια, σε σχέση με τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στα Σελλιά Ρεθύμνου.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν και αναφορές για χρήση μπάρμπεκιου σε αυλή ενοικιαζόμενης βίλας.

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