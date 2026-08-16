Χερσόνησος: Θα βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για την φωτιά που άναψε

Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ επιβλήθηκε από τους ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου σε άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε να καίει υπολείμματα καλλιεργειών σε υπαίθριο χώρο, στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.
Η καύση έγινε κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος.
Στο μεταξύ, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 35χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια, σε σχέση με τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στα Σελλιά Ρεθύμνου.
Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν και αναφορές για χρήση μπάρμπεκιου σε αυλή ενοικιαζόμενης βίλας.
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