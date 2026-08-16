Ξηρασία και καύσωνες ενδέχεται να κοστίσουν στην ΕΕ 180 δισ. ευρώ

Οι καύσωνες και η παρατεταμένη ξηρασία που πλήττουν φέτος την Ευρώπη δεν αποτελούν μόνο περιβαλλοντική πρόκληση, αλλά εξελίσσονται σε σοβαρό οικονομικό κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 180 δισ. ευρώ.

Εκτιμάται, σύμφωνα με ανάλυση τη ολλανδικής τράπεζας, Triodos Bank, πως η ξηρασία και οι καύσωνες θα επιφέρουν στην Ευρώπη ζημία που αντιστοιχεί περίπου στο 1% του ΑΕΠ της ΕΕ, ποσοστό που ουσιαστικά ισοδυναμεί με την αναμενόμενη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας για το 2026.

Αυτό σημαίνει ότι οι απώλειες από τις υψηλές θερμοκρασίες, τις πυρκαγιές και την πτώση της παραγωγικότητας ενδέχεται να εξανεμίσουν σχεδόν ολόκληρο τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της Ένωσης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Euronews.

Οι επιπτώσεις καταγράφονται σε πολλαπλά επίπεδα της οικονομίας. Η γεωργική παραγωγή δέχεται ισχυρό πλήγμα λόγω της λειψυδρίας και των μειωμένων αποδόσεων σε βασικές καλλιέργειες, ενώ η βιομηχανία αντιμετωπίζει αυξημένο ενεργειακό κόστος και δυσκολίες στη μεταφορά πρώτων υλών εξαιτίας των χαμηλών στάθμων σε μεγάλους ποταμούς, όπως ο Ρήνος. Παράλληλα, η έντονη ζέστη μειώνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι κατασκευές, οι μεταφορές και η αγροτική οικονομία.

Η Γαλλία εκτιμάται ότι θα δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της Ευρώπης, καθώς οι απώλειες μπορεί να αφαιρέσουν έως και 1,4 ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη, αυξάνοντας τον κίνδυνο οικονομικής συρρίκνωσης. Αντίστοιχα, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες λόγω της εξάρτησής τους από τον τουρισμό, τη γεωργία και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Πέρα από τις άμεσες ζημιές, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική κρίση δημιουργεί νέες δημοσιονομικές πιέσεις, καθώς τα κράτη καλούνται να αυξήσουν τις δαπάνες για αποζημιώσεις, υποδομές, αντιπυρική προστασία και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι επενδύσεις στην ανθεκτικότητα των υποδομών θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά το οικονομικό κόστος των ακραίων καιρικών φαινομένων τα επόμενα χρόνια.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι καύσωνες και οι ξηρασίες δεν αποτελούν πλέον ένα έκτακτο φαινόμενο, αλλά έναν μόνιμο παράγοντα που επηρεάζει την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, τις δημόσιες δαπάνες και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών.

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