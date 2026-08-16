Μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ σε Σκύρο και Άνδρο – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Κάτω Απροβάτου, στην Άνδρο, σε αγροτοδασική έκταση . Το 112 ήχησε λίγο πριν από τις 9 το πρωί, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές πυροσβέστες, πέντε πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ οι άνεμοι παραμένουν σε ισχύ περίπου επτά μποφόρ. Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι συνθήκες στην περιοχή, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι περίπου 7 μποφόρ, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές βρίσκεται στο 4.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι και η μεγάλη πυρκαγιά σε πυκνό πευκοδάσος στη Σκύρο, όπου οι ομάδες πυρόσβεσης έδωσαν ολονύχτια μάχη με τη φλόγες υπό την επίδραση ισχυρών ανέμων άνω των επτά μποφόρ. Τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα ενισχύουν τις προσπάθειες με «στοίχημα» να είναι καλύτερη η εικόνα μετά το μεσημέρι, όπως είπε στο ΕΡΤnews, o πρόεδρος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Από τα τρία μέτωπα της φωτιάς, το βορειοανατολικό είναι αυτό που δεν δίνει εικόνα βελτίωσης, σύμφωνα με την ενημέρωση. Δασοκομάντος με τη συνδρομή του στρατού έκαναν διανοίξεις για να ανακόψουν τη φωτιά και ήδη είναι καλύτερη η εικόνα στο νότιο και στο νοτιοδυτικό μέτωπο.

Σκύρος: Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο βορειοανατολικό μέτωπο

Ενισχύσεις έφτασαν στο νησί μετά τη 01:00 από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Συνολικά, στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες, μαζί με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 21 πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου, χθες περί τις 16:00· πήρε γρήγορα διαστάσεις και λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων κινήθηκε νότια προς Άγιο Φωκά, ενώ στη συνέχεια το μέτωπο άρχισε να «ανοίγει» ανατολικά, καίγοντας πυκνό πευκοδάσος, όπου δεν υπάρχουν σπίτια.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι φλόγες κατευθύνονταν προς τον οικισμό Πεύκο, γι’ αυτό οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων εστιάζονται εκεί, με σκοπό να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς, ενώ το πρωί αναμένονται και εναέρια μέσα που θα συμβάλουν στο έργο της κατάσβεσης.

Χθες εκδόθηκαν δύο μηνύματα για εκκενώσεις περιοχών από το 112:

στις 18:15 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Πεύκο με κατεύθυνση προς Χώρα Σκύρου· και

στις 16:31, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς με κατεύθυνση προς Αχερούνες.

Δήμαρχος Σκύρου: Δεν απειλείται ο Πεύκος, αισιοδοξία για πλήρη κατάσβεση

Καλύτερη είναι η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες στη Σκύρο, με το κύριο μέτωπο να παραμένει υπό έλεγχο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι οικισμοί για τους οποίους εστάλησαν μηνύματα εκκένωσης έχουν εκκενωθεί, ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο Σκύρου, Κυριάκο Αντωνόπουλο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα με κατοίκους ή τουρίστες.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, ο οικισμός του Πεύκου είχε εκκενωθεί προληπτικά από χθες, χωρίς ωστόσο να απειληθεί από την πυρκαγιά. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και διάσπαρτες, κυρίως παραθεριστικές, κατοικίες.

Ο κ. Αντωνόπουλος εξήγησε ότι οι άνεμοι δεν στράφηκαν προς βορειοδυτικές διευθύνσεις, ώστε να οδηγήσουν τη φωτιά προς την περιοχή του Πεύκου. Αντίθετα, παρέμειναν βόρειοι και βορειοανατολικοί.

Παραμένουν, ωστόσο, κάποια μέτωπα στα βόρεια της αρχικής πυρκαγιάς, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από χθες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, μεγάλο μηχάνημα έργου και υδροφόρες, ενώ περίπου 11 με 12 υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούσαν όλο το βράδυ, με στόχο να συγκρατήσουν τη φωτιά μέχρι να ξεκινήσουν τα εναέρια μέσα.

«Δεν έχουμε θέματα με κόσμο»

Ο δήμαρχος Σκύρου διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα με κατοίκους ή επισκέπτες, ενώ υπάρχει σχέδιο εκκένωσης σε περίπτωση που χρειαστεί.

Ωστόσο, ο ίδιος εκτίμησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα χρειαστεί, καθώς οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά μέσα στην ημέρα.

Πτώση των ανέμων φέρνει αισιοδοξία

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνόπουλο, μέχρι το μεσημέρι οι άνεμοι αναμένεται να υποχωρήσουν στα 4 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα εξασθενήσουν ακόμη περισσότερο.

«Πιστεύω ότι μέσα στη μέρα θα γίνει πλήρης κατάσβεση», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι στη συνέχεια θα παραμείνουν τα πεζοπόρα τμήματα για την αντιμετώπιση τυχόν μικρών εστιών και αναζωπυρώσεων.

Ισχυροί άνεμοι και στην Άνδρο – Τσίγκας: Ενημερωτικό το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απροβάτου στην Άνδρο, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο.

Μιλώντας για την κατάσταση της φωτιάς, ο πρόεδρος αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, κ. Τσίγκας, ανέφερε ότι η υπηρεσία ενημερώθηκε άμεσα και κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και πέντε οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές.

Στην περιοχή έχει ήδη φτάσει και επιχειρεί ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου.

Ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ – Δείκτης επικινδυνότητας 4

Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι συνθήκες στην περιοχή, καθώς σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα πνέουν ισχυροί άνεμοι περίπου 7 μποφόρ, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές βρίσκεται στο 4.

Για την ενημέρωση των κατοίκων αλλά και των πολλών επισκεπτών που βρίσκονται στην τουριστική περιοχή ενεργοποιήθηκε το 112, με το μήνυμα να έχει ενημερωτικό χαρακτήρα για την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

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