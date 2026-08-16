Ζελένσκι: Νέα προειδοποίηση για τον κίνδυνο επισιτιστικής ασφάλειας

Τον κίνδυνο επισιτιστικής ασφάλειας επισημαίνει εκ νέου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς το γεγονός ότι η Ρωσία βομβαρδίζει πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, αυτό δυσχεραίνει τις ουκρανικές εξαγωγές σε σιτηρά. Αυτό διεμήνυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αλ Σίσι.







«Η Ουκρανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές τροφίμων για την Αίγυπτο και για σημαντικό αριθμό άλλων χωρών στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Αυτές οι προμήθειες απειλούνται πλέον σοβαρά εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την επικοινωνία του με τον Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι κάνοντας λόγο για εμφανή κίνδυνο επισιτιστικής ασφάλειας εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων σε φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.







«Βλέπουμε ήδη μια σημαντική μείωση των προμηθειών και αυτή θα μπορούσε να έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες», προκαλώντας «αυξήσεις τιμών και ελλείψεις», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε δημόσιο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι «το Κίεβο και το Κάιρο συμφώνησαν να συνεργαστούν για την εξεύρεση λύσεων».

«Δυστυχώς, δύο Αιγύπτιοι πολίτες έχασαν επίσης τη ζωή τους ως αποτέλεσμα αυτών των ρωσικών επιθέσεων εναντίον φορτηγών πλοίων», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στον Αιγύπτιο Πρόεδρο.

Να σημειωθεί ότι οι πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις εναντίον φορτηγών πλοίων και υποδομών σε ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα έχουν μπλοκάρει de facto τη βασική οδό εξαγωγής ουκρανικών σιτηρών προς τις διεθνείς αγορές.







Έκκληση για προμήθεια όπλων



Εξ αυτού του λόγου, με νέο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απήυθυνε νέα έκκληση προς τους Δυτικούς συμμάχους του για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, έχουμε ήδη μιλήσει πολλές φορές για όπλα, δυνατότητες και εξοπλισμό που αρχικά μας είχαν πει ότι υποτίθεται ότι ήταν αδύνατο να αποκτήσουμε», τόνισε στο νέο του μήνυμα μέσω Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στη συνέχεια ακούσαμε ότι οι Ουκρανοί υποτίθεται ότι δεν θα μπορούσαν να το καταφέρουν, επειδή θα χρειαζόταν δεκαετίες για να αποκτήσουν την ικανότητα αυτή. Τα F-16, η παραγωγή εκατομμυρίων drones ετησίως, εξειδικευμένες τεχνολογίες πυραύλων – δείχνουν ότι τα καταφέραμε. Το ίδιο θα ισχύει και για τις αντιβαλλιστικές δυνατότητες. Το ίδιο θα ισχύει και για τα συστήματα “Patriot” στην Ουκρανία», υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Όμως κάθε καθυστέρηση που, δυστυχώς, παρατηρείται σε πολιτικό επίπεδο, κοστίζει απλά ανθρώπινες ζωές», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. «Είναι σημαντικό να δράσουμε γρήγορα, να επικεντρώσουμε όλες τις προσπάθειές μας στην προστασία των ζωών και στον περιορισμό των πόρων της Ρωσίας για τον πόλεμο», υπογράμμισε. «Ο επιτιθέμενος πρέπει να αισθανθεί ότι ο κόσμος βρίσκεται εκεί – πραγματικά εκεί – και ενεργεί για να τερματίσει τον πόλεμο, αντί να παρακολουθεί απλώς τον πόλεμο να συνεχίζεται», κατέληξε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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