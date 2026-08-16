Το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής του - Περπατά 28 χρόνια για να επιστρέψει σπίτι

Τον Νοέμβριο του 1998, ο Karl Bushby ξεκίνησε από την Punta Arenas, στη νότια Χιλή, με έναν στόχο που έμοιαζε σχεδόν αδύνατος. Να επιστρέψει περπατώντας μέχρι την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Hull της Αγγλίας. Σχεδόν 28 χρόνια αργότερα, συνεχίζει ακόμη την αποστολή του, την οποία έχει ονομάσει «Expedition Goliath», έχοντας διανύσει περισσότερα από 49.000 χιλιόμετρα.

Όταν ξεκίνησε, είχε θέσει δύο βασικούς κανόνες. Να μην χρησιμοποιήσει κανένα μέσο μεταφοράς για να προχωρήσει και να μην επιστρέψει στο σπίτι του πριν ολοκληρώσει ολόκληρη τη διαδρομή . Αυτό που αρχικά υπολόγιζε ότι θα διαρκούσε περίπου 12 χρόνια εξελίχθηκε σε μια περιπέτεια σχεδόν τριών δεκαετιών, καθώς βίζες, κλειστά σύνορα, διεθνείς συγκρούσεις και η πανδημία τον ανάγκασαν αρκετές φορές να σταματήσει ή να αλλάξει πορεία.

Στην πορεία του έχει περάσει από 25 χώρες και έχει διασχίσει ορισμένες από τις πιο δύσκολες περιοχές του πλανήτη , από την Παταγονία και τη Νότια Αμερική μέχρι τη Βόρεια Αμερική, τη Ρωσία, τη Μογγολία, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή.Ανάμεσα στις μεγαλύτερες δοκιμασίες του ήταν η διάσχιση του Darién Gap, ανάμεσα στην Κολομβία και τον Παναμά, το 2001, αλλά και η προσπάθειά του το 2006 να περάσει τον Βερίγγειο Πορθμό από την Αλάσκα στη Ρωσία, πάνω στον πάγο και μέσα στον χειμώνα.

Το 2024 χρειάστηκε να αντιμετωπίσει μία ακόμη ακραία πρόκληση. Προκειμένου να περάσει από το Καζακστάν προς την Ευρώπη χωρίς να διασχίσει τη Ρωσία ή το Ιράν, επέλεξε να περάσει την Κασπία Θάλασσα κολυμπώντας. Κάλυψε περίπου 288 χιλιόμετρα μέσα σε 31 ημέρες, χρησιμοποιώντας ένα σκάφος υποστήριξης μόνο για ξεκούραση και ύπνο.

Πλέον βρίσκεται στην τελική φάση της αποστολής του στην Ευρώπη, έχοντας περάσει μεταξύ άλλων από την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Στόχος του είναι να φτάσει στο Καλαί της Γαλλίας μέσα στο 2026 και από εκεί να αντιμετωπίσει το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο, τη Μάγχη.

Ο Bushby θέλει να τηρήσει μέχρι τέλους τον κανόνα του και να μην χρησιμοποιήσει μεταφορικό μέσο. Έχει ζητήσει άδεια για να περάσει μέσω του Eurotunnel, χωρίς ακόμη να γνωρίζει αν αυτό θα καταστεί δυνατό. Σε διαφορετική περίπτωση, έχει εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο να κολυμπήσει τη Μάγχη, μια απόσταση περίπου 34 χιλιομέτρων.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την έναρξη της προσπάθειάς του, έχει διανύσει πάνω από 49.000 χιλιόμετρα και έχει ολοκληρώσει περισσότερο από το 98% της διαδρομής. Απέχει πλέον περίπου 900 χιλιόμετρα από το Ηνωμένο Βασίλειο και βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωση ενός ταξιδιού που ξεκίνησε το 1998 και έγινε μία από τις πιο μακροχρόνιες πεζοπορικές αποστολές στον κόσμο.

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