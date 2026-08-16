Κίνα: Έως και 200.000 άνθρωποι σε μία παραλία – Το απίστευτο θέαμα (βίντεο)

Στη νοτιοανατολική Κίνα, στην πόλη Σεντζέν, βρίσκεται η Dameisha, μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της περιοχής, η οποία τους καλοκαιρινούς μήνες μετατρέπεται σε μια πραγματική «θάλασσα» ανθρώπων. Η ακτογραμμή της εκτείνεται σε περίπου 1,8 χιλιόμετρα, όμως τα Σαββατοκύριακα η προσέλευση είναι τόσο μεγάλη, ώστε οι αρχές έχουν αναγκαστεί να θέσουν όρια στον αριθμό των επισκεπτών.

Από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο επιτρέπεται η είσοδος έως και 80.000 ανθρώπων ημερησίως, ενώ η κράτηση θέσης είναι υποχρεωτική. Παρά τα μέτρα, στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιπτώσεις κατά τις οποίες στην παραλία συγκεντρώθηκαν έως και 200.000 άνθρωποι ταυτόχρονα , με την κίνηση να γίνεται εξαιρετικά δύσκολη και τις συνθήκες να μην θυμίζουν σε τίποτα μια συνηθισμένη ημέρα στην παραλία.

Η δωρεάν πρόσβαση, οι πολλές γραμμές λεωφορείων και κυρίως ο σταθμός του μετρό που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την ακτή κάνουν τη Dameisha ιδιαίτερα εύκολα προσβάσιμη. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που προσελκύει τόσο μεγάλο αριθμό ντόπιων και τουριστών.

Οι εικόνες από τον τεράστιο συνωστισμό κάνουν συχνά τον γύρο του διαδικτύου, ενώ αρκετοί επισκέπτες αναφέρουν ακόμη και δυσκολία να φτάσουν μέχρι το νερό. Παρά τις αρνητικές κριτικές, η Dameisha παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς της Σεντζέν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφτιαξε γαμήλια τούρτα 500 κιλών: Η δημιουργία που χρειάστηκε 5,5 μήνες (βίντεο)