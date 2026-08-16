Κρήτη: Στο νοσοκομείο τρία ανήλικα που ήπιαν αλκοόλ

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Τρεις κηδεμόνες ανηλίκων συνελήφθησαν στα Χανιά, μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά μέθης που σημειώθηκαν το βράδυ της 14ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις και σε περιοχές των Χανίων, τρεις ανήλικοι προμηθεύτηκαν και κατανάλωσαν αλκοόλ, με αποτέλεσμα να περιέλθουν σε κατάσταση μέθης και να χρειαστεί να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Χανίων για νοσηλεία.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, στο πλαίσιο της διερεύνησης των περιστατικών, προχώρησαν στη σύλληψη τριών ημεδαπών, οι οποίοι είναι κηδεμόνες των ανηλίκων.

Πρόκειται για έναν 45χρονο, έναν 54χρονο και μία 51χρονη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση και παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων από το αλκοόλ.

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